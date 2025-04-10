ЕС продлил "транспортный безвиз" с Украиной
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Экономика
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ЕС продлил "транспортный безвиз" с Украиной

Денис Шмыгаль
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Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом продлено до конца 2025 года.

Главные тезисы

  • Продление “транспортного безвиза” между Украиной и ЕС до 2025 года способствует росту грузоперевозок и развитию экономики страны.
  • Увеличение объемов украинского экспорта и импорта через дороги в ЕС подтверждает положительное влияние “транспортного безвиза” на торгово-экономические отношения.

"Транспортный безвиз" между Украиной и Евросоюзом продлен

Об этом сообщает глава украинского правительства Денис Шмигаль.

По словам Шмыгаля, это уже четвертая пролонгация "транспортного безвиза". Он добавил, что за это время украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, а импорт автотранспортом в Украину — на 37%.

"Транспортный безвиз" — это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка нашего членства в Евросоюз.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

"Транспортный безвиз" — это специальное соглашение, упрощающее грузовые автоперевозки между Украиной и странами Европейского Союза. Его официальное название — Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое Украина подписала с ЕС еще в 2022 году.

Согласно соглашению, украинские перевозчики могут свободно перевозить грузы в пределах ЕС без необходимости получать разрешения.

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