ЕС продлил "транспортный безвиз" с Украиной

Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом продлено до конца 2025 года.
Главные тезисы
- Продление “транспортного безвиза” между Украиной и ЕС до 2025 года способствует росту грузоперевозок и развитию экономики страны.
- Увеличение объемов украинского экспорта и импорта через дороги в ЕС подтверждает положительное влияние “транспортного безвиза” на торгово-экономические отношения.
"Транспортный безвиз" между Украиной и Евросоюзом продлен
Об этом сообщает глава украинского правительства Денис Шмигаль.
По словам Шмыгаля, это уже четвертая пролонгация "транспортного безвиза". Он добавил, что за это время украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, а импорт автотранспортом в Украину — на 37%.
"Транспортный безвиз" — это специальное соглашение, упрощающее грузовые автоперевозки между Украиной и странами Европейского Союза. Его официальное название — Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое Украина подписала с ЕС еще в 2022 году.
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