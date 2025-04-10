ЕС продлил "транспортный безвиз" с Украиной

Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом продлено до конца 2025 года.

"Транспортный безвиз" между Украиной и Евросоюзом продлен

Об этом сообщает глава украинского правительства Денис Шмигаль.

По словам Шмыгаля, это уже четвертая пролонгация "транспортного безвиза". Он добавил, что за это время украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, а импорт автотранспортом в Украину — на 37%.

"Транспортный безвиз" — это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка нашего членства в Евросоюз. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

"Транспортный безвиз" — это специальное соглашение, упрощающее грузовые автоперевозки между Украиной и странами Европейского Союза. Его официальное название — Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое Украина подписала с ЕС еще в 2022 году.