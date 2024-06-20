Украина и Еврокомиссия продлили "транспортный безвиз" — срок

Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года.

Украина и Еврокомиссия продлили действие «транспортного безвиза» еще на год

Отмечается, что соглашение было подписано сегодня в Брюсселе с двусторонним участием представителей Украины и ЕС.

Следовательно, грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

В частности, обновленное соглашение предусматривает ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением;

необходимость для всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы при выполнении перевозки;

обязательства для перевозчиков, следующих пустыми за товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Транспортный безвиз уже ужесточил нашу экономику. За полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на почти 50% больше, чем за аналогичный период до его подписания, — говорится в сообщении Министерства восстановления. Поделиться

Как отметил украинский премьер-министр, в том числе это товары и комплектование, которые нужны украинским производителям для налаживания производственного процесса.

Что этому предшествовало

"Транспортный безвиз" ввели в июне 2022 года. Благодаря ему украинские товары экспортируются в Европу гораздо быстрее, ведь не нужно задерживаться на таможнях и оформлять дополнительные документы.

Экспортеры могут оформить транзитные декларации по Украине и беспрепятственно ехать с ними в ЕС.

Напомним, в конце апреля Совет Европейского союза принял решение, позволившее провести переговоры с Украиной о продлении "транспортного безвиза".