Украина и Еврокомиссия продлили "транспортный безвиз" — срок
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Еврокомиссия продлили "транспортный безвиз" — срок

Денис Шмыгаль
ес
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Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года.

Главные тезисы

  • Продление 'транспортного безвиза' между Украиной и ЕС на год улучшит условия грузовых автоперевозок и способствует росту экспорта товаров из Украины в Европу.
  • Обновленное соглашение обязывает перевозчиков соблюдать определенные условия, что упростит транспортировку украинских товаров без лишних формальностей.
  • Соглашение о 'транспортном безвизе' уже привело к увеличению экспорта товаров из Украины в ЕС на 50% за период его действия.
  • Решение Совета Европейского союза о продлении 'транспортного безвиза' позволило улучшить торговые отношения между Украиной и ЕС.

Украина и Еврокомиссия продлили действие «транспортного безвиза» еще на год

Отмечается, что соглашение было подписано сегодня в Брюсселе с двусторонним участием представителей Украины и ЕС.

Следовательно, грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

В частности, обновленное соглашение предусматривает ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

  • маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением;

  • необходимость для всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы при выполнении перевозки;

  • обязательства для перевозчиков, следующих пустыми за товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Транспортный безвиз уже ужесточил нашу экономику. За полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на почти 50% больше, чем за аналогичный период до его подписания, — говорится в сообщении Министерства восстановления.

Как отметил украинский премьер-министр, в том числе это товары и комплектование, которые нужны украинским производителям для налаживания производственного процесса.

Что этому предшествовало

"Транспортный безвиз" ввели в июне 2022 года. Благодаря ему украинские товары экспортируются в Европу гораздо быстрее, ведь не нужно задерживаться на таможнях и оформлять дополнительные документы.

Экспортеры могут оформить транзитные декларации по Украине и беспрепятственно ехать с ними в ЕС.

Напомним, в конце апреля Совет Европейского союза принял решение, позволившее провести переговоры с Украиной о продлении "транспортного безвиза".

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