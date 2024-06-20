Украина и Еврокомиссия продлили "транспортный безвиз" — срок

Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года.
Главные тезисы
- Продление 'транспортного безвиза' между Украиной и ЕС на год улучшит условия грузовых автоперевозок и способствует росту экспорта товаров из Украины в Европу.
- Обновленное соглашение обязывает перевозчиков соблюдать определенные условия, что упростит транспортировку украинских товаров без лишних формальностей.
- Соглашение о 'транспортном безвизе' уже привело к увеличению экспорта товаров из Украины в ЕС на 50% за период его действия.
- Решение Совета Европейского союза о продлении 'транспортного безвиза' позволило улучшить торговые отношения между Украиной и ЕС.
Украина и Еврокомиссия продлили действие «транспортного безвиза» еще на год
Отмечается, что соглашение было подписано сегодня в Брюсселе с двусторонним участием представителей Украины и ЕС.
Следовательно, грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.
В частности, обновленное соглашение предусматривает ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.
Речь идет о:
маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением;
необходимость для всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы при выполнении перевозки;
обязательства для перевозчиков, следующих пустыми за товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.
Как отметил украинский премьер-министр, в том числе это товары и комплектование, которые нужны украинским производителям для налаживания производственного процесса.
Что этому предшествовало
"Транспортный безвиз" ввели в июне 2022 года. Благодаря ему украинские товары экспортируются в Европу гораздо быстрее, ведь не нужно задерживаться на таможнях и оформлять дополнительные документы.
Экспортеры могут оформить транзитные декларации по Украине и беспрепятственно ехать с ними в ЕС.
Напомним, в конце апреля Совет Европейского союза принял решение, позволившее провести переговоры с Украиной о продлении "транспортного безвиза".
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-