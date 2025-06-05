ЕС продлил льготный режим на импорт стали и железа из Украины

Совет Европейского Союза поддержал продолжение льготного режима для импорта украинских стали и железа в ЕС, который истекает 5 июня.

ЕС поддержал "торговый безвиз" для Украины на сталь и железо

Это решение направлено на поддержку украинской экономики в условиях российского вторжения. Оно вступит в силу 6 июня 2025 и будет действовать в течение трех лет.

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

Решение позволяет украинским производителям и экспортерам железа и стали избежать ограничений, введенных еще в 2018 году для защиты европейской промышленности от чрезмерного глобального предложения. Поделиться

В то же время, Европейская комиссия оставляет за собой право временно приостановить действие этого регламента по отдельным товарам сроком до 12 месяцев.