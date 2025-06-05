ЕС продлил льготный режим на импорт стали и железа из Украины

Совет Европейского Союза поддержал продолжение льготного режима для импорта украинских стали и железа в ЕС, который истекает 5 июня.
Главные тезисы
- Совет Европейского Союза продлил льготный режим для импорта стали и железа из Украины, способствуя развитию украинской экономики.
- Решение вступит в силу 6 июня 2025 года и будет действовать в течение трех лет, обеспечивая украинским производителям возможность избежать ограничений.
- Европейская комиссия может временно приостановить регламент отдельных товаров в случае угрозы промышленности ЕС, чтобы защитить отечественных производителей.
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Это решение направлено на поддержку украинской экономики в условиях российского вторжения. Оно вступит в силу 6 июня 2025 и будет действовать в течение трех лет.
Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.
В то же время, Европейская комиссия оставляет за собой право временно приостановить действие этого регламента по отдельным товарам сроком до 12 месяцев.
Решение о приостановлении будет принято в случае, если импорт этих товаров из Украины вырастет до уровня, который существенно вредит или грозит причинить ущерб промышленности ЕС, производящей аналогичные или непосредственно конкурирующие товары.
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