ЕС продлил льготный режим на импорт стали и железа из Украины
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Экономика
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ЕС продлил льготный режим на импорт стали и железа из Украины

Council of the European Union
ЕС
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Совет Европейского Союза поддержал продолжение льготного режима для импорта украинских стали и железа в ЕС, который истекает 5 июня.

Главные тезисы

  • Совет Европейского Союза продлил льготный режим для импорта стали и железа из Украины, способствуя развитию украинской экономики.
  • Решение вступит в силу 6 июня 2025 года и будет действовать в течение трех лет, обеспечивая украинским производителям возможность избежать ограничений.
  • Европейская комиссия может временно приостановить регламент отдельных товаров в случае угрозы промышленности ЕС, чтобы защитить отечественных производителей.

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Это решение направлено на поддержку украинской экономики в условиях российского вторжения. Оно вступит в силу 6 июня 2025 и будет действовать в течение трех лет.

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

Решение позволяет украинским производителям и экспортерам железа и стали избежать ограничений, введенных еще в 2018 году для защиты европейской промышленности от чрезмерного глобального предложения.

В то же время, Европейская комиссия оставляет за собой право временно приостановить действие этого регламента по отдельным товарам сроком до 12 месяцев.

Решение о приостановлении будет принято в случае, если импорт этих товаров из Украины вырастет до уровня, который существенно вредит или грозит причинить ущерб промышленности ЕС, производящей аналогичные или непосредственно конкурирующие товары.

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