Еврокомиссия не продолжит "торговый безвиз" с Украиной

Европейская комиссия официально подтвердила, что не намерена пролонгировать режим автономных торговых мероприятий (АТЗ) для Украины (так называемый "торговый безвиз").
Главные тезисы
- Украина и ЕС не хотят возвращаться к прежнему режим торговли.
- Однако на этом пути сейчас очень много вызовов.
Что известно о решении ЕК
Европейская комиссия намерена обеспечить плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.
С таким заявлением выступил спикер Еврокомиссии Олоф Гилл. По словам последнего, автономные торговые мероприятия, снимающие большинство барьеров для украинского экспорта в Евросоюз, не будут полностью отменены.
По его убеждению, это поможет осуществить переход, который позволит действию АТС закончиться, после чего все детали либерализации будут запрограммированы в ГВЗСТ.
Пока трудно сказать, когда этот процесс начнется.
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