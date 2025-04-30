Еврокомиссия не продолжит "торговый безвиз" с Украиной

Европейская комиссия официально подтвердила, что не намерена пролонгировать режим автономных торговых мероприятий (АТЗ) для Украины (так называемый "торговый безвиз").

Что известно о решении ЕК

Европейская комиссия намерена обеспечить плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

С таким заявлением выступил спикер Еврокомиссии Олоф Гилл. По словам последнего, автономные торговые мероприятия, снимающие большинство барьеров для украинского экспорта в Евросоюз, не будут полностью отменены.

Мы планируем обеспечить плавный переход к новому режиму, где все торговые договоренности будут закреплены в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле, которое у нас есть с Украиной, — отметил Олоф Гилл. Поделиться

По его убеждению, это поможет осуществить переход, который позволит действию АТС закончиться, после чего все детали либерализации будут запрограммированы в ГВЗСТ.

Пока трудно сказать, когда этот процесс начнется.