Еврокомиссия не продолжит "торговый безвиз" с Украиной
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Экономика
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Еврокомиссия не продолжит "торговый безвиз" с Украиной

Что известно о решении ЕК
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Европейская комиссия официально подтвердила, что не намерена пролонгировать режим автономных торговых мероприятий (АТЗ) для Украины (так называемый "торговый безвиз").

Главные тезисы

  • Украина и ЕС не хотят возвращаться к прежнему режим торговли.
  • Однако на этом пути сейчас очень много вызовов.

Что известно о решении ЕК

Европейская комиссия намерена обеспечить плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

С таким заявлением выступил спикер Еврокомиссии Олоф Гилл. По словам последнего, автономные торговые мероприятия, снимающие большинство барьеров для украинского экспорта в Евросоюз, не будут полностью отменены.

Мы планируем обеспечить плавный переход к новому режиму, где все торговые договоренности будут закреплены в глубоком и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле, которое у нас есть с Украиной, — отметил Олоф Гилл.

По его убеждению, это поможет осуществить переход, который позволит действию АТС закончиться, после чего все детали либерализации будут запрограммированы в ГВЗСТ.

Пока трудно сказать, когда этот процесс начнется.

Но это произойдет в скором времени и будет происходить структурированным способом, чтобы не оставалось места для сомнений, — пообещал спикер.

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