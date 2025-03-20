Кредит от G7. Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро
Категория
Экономика
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Кредит от G7. Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро

European Comission
Еврокомиссия
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Европейская комиссия 20 марта объявила о том, что произвела выплату Украине суммы в 1 млрд евро в рамках кредита от G7, который будет уплачиваться и обслуживаться за счет поступлений от заблокированных российских активов.

Главные тезисы

  • Украина получила кредит от G7 на сумму 1 млрд евро от Европейской комиссии для восстановления после российской агрессии.
  • Европейский союз становится крупнейшим донором для Украины, оказав общую поддержку на сумму почти 140 млрд евро в период российской войны.
  • В рамках инициативы G7 предусмотрено предоставление Украине приблизительно 45 млрд евро финансовой поддержки, из которых уже выделено 4 млрд евро этим кредитом.

Украина получила 1 млрд евро кредита от G7

Такая информация обнародована сегодня на сайте Европейской комиссии.

Сегодня Еврокомиссия оплатила дополнительный транш на €1 миллиард в рамках ее исключительной макрофинансовой кредитной помощи для Украины, которая должна выплачиваться за счет поступлений от замороженных в ЕС государственных российских активов. Это усилило роль ЕС как крупнейшего донора с начала российской войны против Украины.

В общей сложности макрофинансовая помощь составляет 18,1 млрд евро, что представляет собой вклад ЕС в инициативу ERA под руководством "Большой семерки". В рамках инициативы G7 направлена на предоставление примерно 45 млрд евро финансовой поддержки Украине.

В этом году Украина уже получила 4 млрд. евро от Евросоюза по этому кредиту.

Сегодняшним траншем в размере 1 млрд евро мы подтверждаем нашу непреклонную приверженность Украине. Мы помогаем экономике страны не останавливаться на достигнутом и восстанавливать критически важную инфраструктуру, поврежденную российской агрессией. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

Как отмечает Еврокомиссия, с начала полномасштабной войны России против Украины ЕС оказал помощь на общую сумму почти 140 млрд евро.

  • 71,3 млрд евро финансовой и бюджетной поддержки и гуманитарной помощи;

  • 49,3 млрд евро военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира и государствами-членами в отдельности;

  • 7 млрд евро, предоставленных государствам-членам для удовлетворения потребностей беженцев;

  • 1,5 млрд евро получено от поступлений, связанных с замороженными и обездвиженными российскими активами.

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