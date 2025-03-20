Кредит от G7. Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро

Европейская комиссия 20 марта объявила о том, что произвела выплату Украине суммы в 1 млрд евро в рамках кредита от G7, который будет уплачиваться и обслуживаться за счет поступлений от заблокированных российских активов.
Главные тезисы
- Украина получила кредит от G7 на сумму 1 млрд евро от Европейской комиссии для восстановления после российской агрессии.
- Европейский союз становится крупнейшим донором для Украины, оказав общую поддержку на сумму почти 140 млрд евро в период российской войны.
- В рамках инициативы G7 предусмотрено предоставление Украине приблизительно 45 млрд евро финансовой поддержки, из которых уже выделено 4 млрд евро этим кредитом.
Украина получила 1 млрд евро кредита от G7
Такая информация обнародована сегодня на сайте Европейской комиссии.
В общей сложности макрофинансовая помощь составляет 18,1 млрд евро, что представляет собой вклад ЕС в инициативу ERA под руководством "Большой семерки". В рамках инициативы G7 направлена на предоставление примерно 45 млрд евро финансовой поддержки Украине.
В этом году Украина уже получила 4 млрд. евро от Евросоюза по этому кредиту.
Как отмечает Еврокомиссия, с начала полномасштабной войны России против Украины ЕС оказал помощь на общую сумму почти 140 млрд евро.
71,3 млрд евро финансовой и бюджетной поддержки и гуманитарной помощи;
49,3 млрд евро военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира и государствами-членами в отдельности;
7 млрд евро, предоставленных государствам-членам для удовлетворения потребностей беженцев;
1,5 млрд евро получено от поступлений, связанных с замороженными и обездвиженными российскими активами.
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