Кредит от G7. Еврокомиссия выделила Украине 1 млрд евро

Европейская комиссия 20 марта объявила о том, что произвела выплату Украине суммы в 1 млрд евро в рамках кредита от G7, который будет уплачиваться и обслуживаться за счет поступлений от заблокированных российских активов.

Украина получила 1 млрд евро кредита от G7

Такая информация обнародована сегодня на сайте Европейской комиссии.

Сегодня Еврокомиссия оплатила дополнительный транш на €1 миллиард в рамках ее исключительной макрофинансовой кредитной помощи для Украины, которая должна выплачиваться за счет поступлений от замороженных в ЕС государственных российских активов. Это усилило роль ЕС как крупнейшего донора с начала российской войны против Украины. Поделиться

В общей сложности макрофинансовая помощь составляет 18,1 млрд евро, что представляет собой вклад ЕС в инициативу ERA под руководством "Большой семерки". В рамках инициативы G7 направлена на предоставление примерно 45 млрд евро финансовой поддержки Украине.

В этом году Украина уже получила 4 млрд. евро от Евросоюза по этому кредиту.

Сегодняшним траншем в размере 1 млрд евро мы подтверждаем нашу непреклонную приверженность Украине. Мы помогаем экономике страны не останавливаться на достигнутом и восстанавливать критически важную инфраструктуру, поврежденную российской агрессией. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Как отмечает Еврокомиссия, с начала полномасштабной войны России против Украины ЕС оказал помощь на общую сумму почти 140 млрд евро.