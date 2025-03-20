Кредит від G7. Єврокомісія надала Україні 1 млрд євро

Європейська комісія 20 березня оголосила про те, що здійснила виплату Україні суми у 1 млрд євро в рамках кредиту від G7, який буде сплачуватися та обслуговуватися коштом надходжень від заблокованих російських активів.
Головні тези:
- Європейська комісія надала Україні 1 млрд євро кредиту в рамках ініціативи G7.
- ЄС стає найбільшим донором для України у період російської агресії, надавши загальну підтримку майже на суму 140 млрд євро.
- Фінансова допомога від ЄС допомагає Україні відновлювати зруйновану інфраструктуру після російської агресії.
Україна отримала 1 млрд євро кредиту від G7
Така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської комісії.
Загалом макрофінансова допомога становить 18,1 млрд євро, що являє собою внесок ЄС в ініціативу ERA під керівництвом "Великої сімки". В рамках ініціативи G7 має на меті надати приблизно 45 млрд євро фінансової підтримки Україні.
Цьогоріч Україна вже отримала 4 млрд євро від Євросоюзу за цим кредитом.
Як зазначає Єврокомісія, з початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС надав допомогу на загальну суму майже 140 млрд євро включно з:
71,3 млрд євро фінансової та бюджетної підтримки та гуманітарної допомоги;
49,3 млрд євро військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру та державами-членами окремо;
7 млрд євро, наданих державам-членам для задоволення потреб біженців;
1,5 млрд євро отримано від надходжень, пов’язаних із замороженими та знерухомленими російськими активами.
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