Кредит від G7. Єврокомісія надала Україні 1 млрд євро

Європейська комісія 20 березня оголосила про те, що здійснила виплату Україні суми у 1 млрд євро в рамках кредиту від G7, який буде сплачуватися та обслуговуватися коштом надходжень від заблокованих російських активів.

Україна отримала 1 млрд євро кредиту від G7

Така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської комісії.

Сьогодні Єврокомісія сплатила додатковий транш на €1 мільярд в рамках її виключної макрофінансової кредитної допомоги для України, яка має сплачуватися коштом надходжень від заморожених в ЄС державних російських активів. Це посилило роль ЄС як найбільшого донора з початку російської війни проти України. Поширити

Загалом макрофінансова допомога становить 18,1 млрд євро, що являє собою внесок ЄС в ініціативу ERA під керівництвом "Великої сімки". В рамках ініціативи G7 має на меті надати приблизно 45 млрд євро фінансової підтримки Україні.

Цьогоріч Україна вже отримала 4 млрд євро від Євросоюзу за цим кредитом.

Сьогоднішнім траншем у розмірі 1 млрд євро ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність Україні. Ми допомагаємо економіці країни не зупинятися на досягнутому і відновлювати критично важливу інфраструктуру, пошкоджену російською агресією. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Як зазначає Єврокомісія, з початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС надав допомогу на загальну суму майже 140 млрд євро включно з: