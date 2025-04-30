Єврокомісія не продовжить "торговельний безвіз" з Україною

Європейська комісія офіційно підтвердила, що не має наміру пролонгувати режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня.

Що відомо про рішення ЄК

Європейська комісія має намір забезпечити плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

З такою заявою виступив спікер Єврокомісії Олоф Гілл. За словами останнього, автономні торговельні заходи, які знімають більшість бар’єрів для українського експорту до Євросоюзу, не будуть повністю скасовані.

Ми плануємо забезпечити плавний перехід до нового режиму, де всі торговельні домовленості будуть закріплені в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю, яку ми маємо з Україною, — наголосив Олоф Гілл. Поширити

На його переконання, це допоможе здійснити перехід, який дозволить дії АТЗ закінчитися, після чого всі деталі лібералізації будуть запрограмовані в ГВЗВТ.

Наразі важко сказати, коли цей процес розпочнеться.