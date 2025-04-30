Єврокомісія не продовжить "торговельний безвіз" з Україною
Категорія
Економіка
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Єврокомісія не продовжить "торговельний безвіз" з Україною

Що відомо про рішення ЄК

Європейська комісія офіційно підтвердила, що не має наміру пролонгувати режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня.

Головні тези:

  • Україна та ЄС не хочуть повертатися до режиму торгівлі, який діяв до 2022 року.
  • Однак на цьому шляху наразі є дуже багато викликів.

Що відомо про рішення ЄК

Європейська комісія має намір забезпечити плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

З такою заявою виступив спікер Єврокомісії Олоф Гілл. За словами останнього, автономні торговельні заходи, які знімають більшість бар’єрів для українського експорту до Євросоюзу, не будуть повністю скасовані.

Ми плануємо забезпечити плавний перехід до нового режиму, де всі торговельні домовленості будуть закріплені в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю, яку ми маємо з Україною, — наголосив Олоф Гілл.

На його переконання, це допоможе здійснити перехід, який дозволить дії АТЗ закінчитися, після чого всі деталі лібералізації будуть запрограмовані в ГВЗВТ.

Наразі важко сказати, коли цей процес розпочнеться.

Але це станеться незабаром і відбуватиметься у структурований спосіб, щоб не залишалося місця для сумнівів, — пообіцяв речник.

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