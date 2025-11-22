ЄС проведе термінове спецобговорення "мирного плану" Трампа — коли саме

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальну зустріч 24 листопада, присвячену Україні і "мирному плану" команди Дональда Трампа.

Лідери ЄС обговорять “мирний план” Трампа

Про це Кошта написав в Х.

Він розповів про зустріч лідерів щодо України на полях саміту G20.

Американський проєкт плану з 28 пунктів включає важливі елементи, які будуть мати вирішальне значення для справедливого і тривалого миру. Ми готові долучитися до роботи, щоб забезпечити стійкий мир у майбутньому. Антоніу Кошта Президент Європейської ради

Робота триває. Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях Саміту ЄС-Африканський Союз у Луанді в понеділок. Поширити

Лідери європейських держав та євроінституцій, прем’єри Британії Канади, Японії та Норвегії заявили, що проєкт "мирного плану" США потребує додаткової роботи, і вони готові до неї долучитися, але одразу висловили занепокоєння щодо вимоги скорочення української армії.