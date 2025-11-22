ЄС проведе термінове спецобговорення "мирного плану" Трампа — коли саме

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальну зустріч 24 листопада, присвячену Україні і "мирному плану" команди Дональда Трампа.
Головні тези:
- Лідери ЄС зберуться на спеціальній зустрічі, щоб обговорити “мирний план” від команди Дональда Трампа стосовно ситуації в Україні.
- Проєкт плану містить 28 пунктів, які мають важливе значення для мирного врегулювання конфлікту та забезпечення стійкого миру в майбутньому.
Лідери ЄС обговорять “мирний план” Трампа
Про це Кошта написав в Х.
Він розповів про зустріч лідерів щодо України на полях саміту G20.
Лідери європейських держав та євроінституцій, прем’єри Британії Канади, Японії та Норвегії заявили, що проєкт "мирного плану" США потребує додаткової роботи, і вони готові до неї долучитися, але одразу висловили занепокоєння щодо вимоги скорочення української армії.
Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки і оборони України, заявив у суботу, що Київ проведе у Швейцарії консультації зі США щодо припинення війни.
