ЄС проведе термінове спецобговорення "мирного плану" Трампа — коли саме
Світ
ЄС проведе термінове спецобговорення "мирного плану" Трампа — коли саме

ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів ЄС на спеціальну зустріч 24 листопада, присвячену Україні і "мирному плану" команди Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Лідери ЄС зберуться на спеціальній зустрічі, щоб обговорити “мирний план” від команди Дональда Трампа стосовно ситуації в Україні.
  • Проєкт плану містить 28 пунктів, які мають важливе значення для мирного врегулювання конфлікту та забезпечення стійкого миру в майбутньому.

Лідери ЄС обговорять “мирний план” Трампа

Про це Кошта написав в Х.

Він розповів про зустріч лідерів щодо України на полях саміту G20.

Американський проєкт плану з 28 пунктів включає важливі елементи, які будуть мати вирішальне значення для справедливого і тривалого миру. Ми готові долучитися до роботи, щоб забезпечити стійкий мир у майбутньому.

Антоніу Кошта

Антоніу Кошта

Президент Європейської ради

Робота триває. Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях Саміту ЄС-Африканський Союз у Луанді в понеділок.

Лідери європейських держав та євроінституцій, прем’єри Британії Канади, Японії та Норвегії заявили, що проєкт "мирного плану" США потребує додаткової роботи, і вони готові до неї долучитися, але одразу висловили занепокоєння щодо вимоги скорочення української армії.

Рустем Умеров, секретар Ради національної безпеки і оборони України, заявив у суботу, що Київ проведе у Швейцарії консультації зі США щодо припинення війни.

