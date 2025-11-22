ЕС проведет срочное спецобсуждение "мирного плана" Трампа — когда именно

Президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров ЕС на специальную встречу 24 ноября, посвященную Украине и "мирному плану" команды Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Президент Европейского совета пригласил лидеров ЕС на специальную встречу 24 ноября, посвященную обсуждению мирного плана Трампа для Украины.
- Специальное собрание направлено на обсуждение 28 пунктов мирного плана, которые играют важную роль в урегулировании конфликта и обеспечении устойчивого мира.
- Лидеры ЕС выразили готовность присоединиться к работе по редактированию плана, однако вызвало обеспокоенность требование о сокращении украинской армии.
Лидеры ЕС обсудят "мирный план" Трампа
Об этом Кошта написал в Х.
Он рассказал о встрече лидеров по Украине на полях саммита G20.
Лидеры европейских государств и евроинституций, премьеры Британии Канады, Японии и Норвегии заявили, что проект "мирного плана" США нуждается в дополнительной работе, и они готовы к ней присоединиться, но сразу выразили обеспокоенность по поводу требования сокращения украинской армии.
Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил в субботу, что Киев проведет в Швейцарии консультации с США по прекращению войны.
