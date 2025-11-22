ЕС проведет срочное спецобсуждение "мирного плана" Трампа — когда именно
ЕС проведет срочное спецобсуждение "мирного плана" Трампа — когда именно

ЕС
Президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил лидеров ЕС на специальную встречу 24 ноября, посвященную Украине и "мирному плану" команды Дональда Трампа.

  • Президент Европейского совета пригласил лидеров ЕС на специальную встречу 24 ноября, посвященную обсуждению мирного плана Трампа для Украины.
  • Специальное собрание направлено на обсуждение 28 пунктов мирного плана, которые играют важную роль в урегулировании конфликта и обеспечении устойчивого мира.
  • Лидеры ЕС выразили готовность присоединиться к работе по редактированию плана, однако вызвало обеспокоенность требование о сокращении украинской армии.

Лидеры ЕС обсудят "мирный план" Трампа

Об этом Кошта написал в Х.

Он рассказал о встрече лидеров по Украине на полях саммита G20.

Американский проект плана из 28 пунктов включает в себя важные элементы, которые будут иметь решающее значение для справедливого и длительного мира. Мы готовы к работе, чтобы обеспечить устойчивый мир в будущем.

Работа продолжается. Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине на полях Саммита ЕС-Африканский Союз в Луанде в понедельник.

Лидеры европейских государств и евроинституций, премьеры Британии Канады, Японии и Норвегии заявили, что проект "мирного плана" США нуждается в дополнительной работе, и они готовы к ней присоединиться, но сразу выразили обеспокоенность по поводу требования сокращения украинской армии.

Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил в субботу, что Киев проведет в Швейцарии консультации с США по прекращению войны.

