ЕС проведет срочное спецобсуждение "мирного плана" Трампа — когда именно

Лидеры ЕС обсудят "мирный план" Трампа

Об этом Кошта написал в Х.

Он рассказал о встрече лидеров по Украине на полях саммита G20.

Американский проект плана из 28 пунктов включает в себя важные элементы, которые будут иметь решающее значение для справедливого и длительного мира. Мы готовы к работе, чтобы обеспечить устойчивый мир в будущем. Антониу Цена Президент Европейского совета

Работа продолжается. Я пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальную встречу по Украине на полях Саммита ЕС-Африканский Союз в Луанде в понедельник. Поделиться

Лидеры европейских государств и евроинституций, премьеры Британии Канады, Японии и Норвегии заявили, что проект "мирного плана" США нуждается в дополнительной работе, и они готовы к ней присоединиться, но сразу выразили обеспокоенность по поводу требования сокращения украинской армии.