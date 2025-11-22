"Границы не должны меняться силой". Лидеры ЕС сделали важное заявление о "мирном плане" Трампа

Лидеры ЕС сделали важное заявление о "мирном плане" Трампа

Это заявление приняли:

председатель Евросовета Антониу Кошта,

президент Еврокомиссии фон дер Ляен,

премьер-министр Канады Марк Карни,

президент Финляндии Александр Стубб,

президент Франции Эммануэль Макрон,

канцлер ФРГ Фридрих Мерц,

премьер-министр Ирландии Михал Мартин,

премьер-министр Италии Джорджа Мэлони,

премьер-министр Японии Санаэ Такаичи,

премьер-министр Нидерландов Дик Схоф,

премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере,

премьер-министр Испании Педро Санчес,

премьер-министр Британии Кир Стармер.

Мы приветствуем постоянные усилия США по установлению мира в Украине. Первоначальный проект плана из 28 пунктов содержит важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и крепкого мира. Поделиться

Поэтому лидеры считают, что этот проект является основой, требующей дополнительной работы.

Мы готовы приобщиться к обеспечению устойчивого мира в будущем. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями вооруженных сил Украины, которые сделают Украину уязвимой для будущих нападений.

Лидеры повторили, что внедрение элементов, касающихся Европейского Союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и НАТО соответственно.

Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подчеркнуть решимость нашей постоянной поддержки Украины. Мы будем продолжать тесную координацию с Украиной и США в течение следующих дней. Поделиться

Также стало известно, что встреча Украины, США и ЕС по мирному плану Трампа состоится 23 ноября в Женеве.