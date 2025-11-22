"Границы не должны меняться силой". Лидеры ЕС сделали важное заявление о "мирном плане" Трампа
"Границы не должны меняться силой". Лидеры ЕС сделали важное заявление о "мирном плане" Трампа

ЕС
Источник:  European Council on Foreign Relations

Лидеры Евросоюза днем 22 ноября заявили о полной поддержке Украины и готовности доработать "мирный план" Трампа.

Главные тезисы

  • Лидеры Евросоюза поддерживают Украину и готовы работать над мирным планом Трампа.
  • Заявление европейских лидеров подчеркивает, что границы не должны меняться силой.
  • Встреча Украины, США и ЕС по мирному плану состоится в Женеве 23 ноября.

Лидеры ЕС сделали важное заявление о "мирном плане" Трампа

Это заявление приняли:

  • председатель Евросовета Антониу Кошта,

  • президент Еврокомиссии фон дер Ляен,

  • премьер-министр Канады Марк Карни,

  • президент Финляндии Александр Стубб,

  • президент Франции Эммануэль Макрон,

  • канцлер ФРГ Фридрих Мерц,

  • премьер-министр Ирландии Михал Мартин,

  • премьер-министр Италии Джорджа Мэлони,

  • премьер-министр Японии Санаэ Такаичи,

  • премьер-министр Нидерландов Дик Схоф,

  • премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере,

  • премьер-министр Испании Педро Санчес,

  • премьер-министр Британии Кир Стармер.

Мы приветствуем постоянные усилия США по установлению мира в Украине. Первоначальный проект плана из 28 пунктов содержит важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и крепкого мира.

Поэтому лидеры считают, что этот проект является основой, требующей дополнительной работы.

Мы готовы приобщиться к обеспечению устойчивого мира в будущем. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями вооруженных сил Украины, которые сделают Украину уязвимой для будущих нападений.

Лидеры повторили, что внедрение элементов, касающихся Европейского Союза и НАТО, потребует согласия членов ЕС и НАТО соответственно.

Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подчеркнуть решимость нашей постоянной поддержки Украины. Мы будем продолжать тесную координацию с Украиной и США в течение следующих дней.

Также стало известно, что встреча Украины, США и ЕС по мирному плану Трампа состоится 23 ноября в Женеве.

