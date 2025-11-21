"Мирный план" Трампа является унижением для Украины и Европы — немецкий эксперт Майстер
"Мирный план" Трампа является унижением для Украины и Европы — немецкий эксперт Майстер

Майстер
Источник:  Укринформ

Предложенный Вашингтоном мирный план в нынешнем виде неприемлем, и европейские лидеры должны довести это до президента США Дональда Трампа и предложить свои подходы.

Главные тезисы

  • Предложенный мирный план Трампа неприемлем для Украины и Европы, подавляющее большинство его пунктов не соответствует интересам страны и может негативно сказаться на ее безопасности.
  • Эксперт Штефан Мастер высказал убеждение о необходимости европейским лидерам выступить против предложенного плана и разработать свои альтернативные подходы.
  • Согласно Мастеру, мирный план Трампа является легитимацией российских требований и фактическим подрывом авторитета и суверенитета Украины.

95% мирного плана Трампа неприемлемы для Украины — Майстер

Такое мнение высказал эксперт Немецкого совета по внешним отношениям (DGAP) Штефан Мастер.

Из этого плана не может получиться ничего хорошего — для Украины возможны только негативные последствия. Подавляющее большинство, скажем, 90-95 процентов того, что там написано, неприемлемо для Украины. Это даже хуже, чем было раньше, если вообще можно сравнивать.

Он назвал унижением и фактическим подрывом авторитета и суверенитета Украины, когда такой план согласовывается без участия Киева и европейцев, а России, в сущности, дают то, чего она хочет, без каких-либо встречных шагов с ее стороны.

По сути это легитимация российских требований. И создаются факты, которые для Украины будут иметь длительные последствия и негативно повлияют на ее безопасность и суверенитет.

По его мнению, все выглядит так, будто план продиктовали в Москве, а американская сторона в значительной степени согласилась.

Мастер убежден, что европейские лидеры должны, во-первых, четко сообщить Трампу о неприемлемости предложенного документа, во-вторых, наконец, разработать собственные альтернативы.

Мы должны перестать надеяться, что американцы или Трамп будут вести переговоры в интересах Украины и европейцев. Это значит, что нам следует и ментально, и практически отойти от ожиданий, что американцы что-то сделают за нас, и самим делать то, что нужно Украине и вместе с Украиной. Вывод из этой ситуации фактически должен быть такой: автономия и независимость от американцев, и самим делать больше и делать быстрее.

Комментируя время появления этого плана, Мастер высказал предположение, что Трамп стремится продемонстрировать хоть какой-то прогресс или достичь хоть какой-нибудь формальной договоренности. К тому же, Украина сейчас находится в сложном положении. Для россиян это очередная затяжка времени и попытка чего-то от Трампа добиться, чтобы он нажал на Киев.

По сути, ничего нового: те же требования, те же позиции. Только представлено «умнее» — в частности, вся эта история с инвестициями, чтобы создать впечатление уступок.

В то же время, по его словам, должно быть очевидно всем, включая россиян, что такого плана Украина никогда не примет. Мастер убежден, что и в Москве хорошо осознают, что Киев не согласится на эти условия.

