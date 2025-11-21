"Мирный план" Трампа является унижением для Украины и Европы — немецкий эксперт Майстер

Предложенный Вашингтоном мирный план в нынешнем виде неприемлем, и европейские лидеры должны довести это до президента США Дональда Трампа и предложить свои подходы.
Главные тезисы
- Предложенный мирный план Трампа неприемлем для Украины и Европы, подавляющее большинство его пунктов не соответствует интересам страны и может негативно сказаться на ее безопасности.
- Эксперт Штефан Мастер высказал убеждение о необходимости европейским лидерам выступить против предложенного плана и разработать свои альтернативные подходы.
- Согласно Мастеру, мирный план Трампа является легитимацией российских требований и фактическим подрывом авторитета и суверенитета Украины.
95% мирного плана Трампа неприемлемы для Украины — Майстер
Такое мнение высказал эксперт Немецкого совета по внешним отношениям (DGAP) Штефан Мастер.
Он назвал унижением и фактическим подрывом авторитета и суверенитета Украины, когда такой план согласовывается без участия Киева и европейцев, а России, в сущности, дают то, чего она хочет, без каких-либо встречных шагов с ее стороны.
По сути это легитимация российских требований. И создаются факты, которые для Украины будут иметь длительные последствия и негативно повлияют на ее безопасность и суверенитет.
По его мнению, все выглядит так, будто план продиктовали в Москве, а американская сторона в значительной степени согласилась.
Мастер убежден, что европейские лидеры должны, во-первых, четко сообщить Трампу о неприемлемости предложенного документа, во-вторых, наконец, разработать собственные альтернативы.
Комментируя время появления этого плана, Мастер высказал предположение, что Трамп стремится продемонстрировать хоть какой-то прогресс или достичь хоть какой-нибудь формальной договоренности. К тому же, Украина сейчас находится в сложном положении. Для россиян это очередная затяжка времени и попытка чего-то от Трампа добиться, чтобы он нажал на Киев.
По сути, ничего нового: те же требования, те же позиции. Только представлено «умнее» — в частности, вся эта история с инвестициями, чтобы создать впечатление уступок.
В то же время, по его словам, должно быть очевидно всем, включая россиян, что такого плана Украина никогда не примет. Мастер убежден, что и в Москве хорошо осознают, что Киев не согласится на эти условия.
