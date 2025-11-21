"Страна может оказаться перед сложнейшим выбором". Зеленский обратился к украинцам

Сейчас один из самых трудных моментов нашей истории: либо сложные 28 пунктов, либо очень сложная зима, – президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Зеленский обратился к Украине на фоне "мирного плана" Трампа

Украина может оказаться перед сложнейшим выбором: или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. От нас будут ждать ответ. Поделиться

Зеленский отметил, что от Украины ждут ответа, но он уже "дал его 20 мая 2019 года, когда сказал, что обязуюсь защищать суверенитет и независимость Украины".

Сейчас давление на Украину одно из самых тяжелых. Мы, конечно, стальные, но даже самый крепкий металл может когда-то уже не выдержать. Я обращаюсь ко всем. Надо собраться, прийти в себя, прекратить срач, страна должна объединиться. Надо не путать, кто враг. Мы не изменили Украине тогда 24 февраля, не изменим сейчас. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский назвал следующую неделю очень непростой — будет много давления, политического, информационного, чтобы рассорить украинцев.

Я буду предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира.

Зеленский пообещал, что украинский интерес должен быть учтен, власти страны будут спокойно работать с Америкой и всеми партнерами.

Мы рассчитываем на европейских друзей, точно понимающих, что Россия не где-то далеко, что она рядом с границами ЕС, что Украина сейчас является единственным щитом, отделяющим комфортную европейскую жизнь от планов Путина. Мы помним, что Европа была с нами, мы верим, Европа будет с нами. Украина не должна видеть дежавю 24 февраля. Поделиться

Глава государства добавляет, что Украина держит фронт в несколько тысяч километров, каждую ночь люди сидят под обстрелом. Украинцы очень хотят, чтобы эта война наконец-то закончилась.

Украина будет работать быстро сегодня. в субботу и воскресенье, всю следующую неделю и столько, сколько это потребуется.

