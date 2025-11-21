"Страна может оказаться перед сложнейшим выбором". Зеленский обратился к украинцам
"Страна может оказаться перед сложнейшим выбором". Зеленский обратился к украинцам

Сейчас один из самых трудных моментов нашей истории: либо сложные 28 пунктов, либо очень сложная зима, – президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Главные тезисы

  • Украина стоит перед сложным выбором: риск утраты достоинства или ключевого партнера.
  • Зеленский призывает украинцев объединиться для сохранения свободы и справедливости.
  • Президент обещает работать над окончанием войны и укреплением международного мира.

Зеленский обратился к Украине на фоне "мирного плана" Трампа

Украина может оказаться перед сложнейшим выбором: или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, достоинства и справедливости и чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. От нас будут ждать ответ.

Зеленский отметил, что от Украины ждут ответа, но он уже "дал его 20 мая 2019 года, когда сказал, что обязуюсь защищать суверенитет и независимость Украины".

Сейчас давление на Украину одно из самых тяжелых. Мы, конечно, стальные, но даже самый крепкий металл может когда-то уже не выдержать. Я обращаюсь ко всем. Надо собраться, прийти в себя, прекратить срач, страна должна объединиться. Надо не путать, кто враг. Мы не изменили Украине тогда 24 февраля, не изменим сейчас.

Зеленский назвал следующую неделю очень непростой — будет много давления, политического, информационного, чтобы рассорить украинцев.

Я буду предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира.

Зеленский пообещал, что украинский интерес должен быть учтен, власти страны будут спокойно работать с Америкой и всеми партнерами.

Мы рассчитываем на европейских друзей, точно понимающих, что Россия не где-то далеко, что она рядом с границами ЕС, что Украина сейчас является единственным щитом, отделяющим комфортную европейскую жизнь от планов Путина. Мы помним, что Европа была с нами, мы верим, Европа будет с нами. Украина не должна видеть дежавю 24 февраля.

Глава государства добавляет, что Украина держит фронт в несколько тысяч километров, каждую ночь люди сидят под обстрелом. Украинцы очень хотят, чтобы эта война наконец-то закончилась.

Украина будет работать быстро сегодня. в субботу и воскресенье, всю следующую неделю и столько, сколько это потребуется.

Еще тезисы по обращению Зеленского:

  • В режиме 24х7 я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено по меньшей мере два. Это достоинство и свобода украинцев, потому что именно на этом базируется все остальное: наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди и украинское будущее.

  • Мы будем и должны делать все, чтобы в результате произошло окончание войны и не произошло окончание Украины, окончание Европы и глобального мира.

  • Парламент воюющей страны должен работать объединенно, правительство воюющей страны должно работать эффективно. Мы все должны не забывать и не путать, кто сегодня враг Украины.

  • Украина не должна видеть дежавю 24 февраля, когда было ощущение, что мы наедине, когда никто не мог остановить Россию, кроме наших героических людей, стеной вставших против армии Путина

