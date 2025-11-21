"Країна може опинитися перед дуже складним вибором". Зеленський звернувся до українців

Зараз один із найважчих моментів нашої історії: або складні 28 пунктів, або вкрай складна зима, – президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.
Головні тези:
- Україна стоїть перед складним вибором: ризик втрати гідності чи ключового партнера.
- Зеленський закликає українців об'єднатися та не допустити втрати свободи та справедливості.
- Президент обіцяє працювати на вирішення закінчення війни та зміцнення міжнародного миру.
Зеленський звернувся до України на тлі “мирного плану” Трампа
Зеленський зазначив, що від України чекають на відповідь, але він вже “дав її 20 травня 2019 року, коли сказав, що зобов'язуюсь захищати суверенітет і незалежність України”.
Зеленський назвав наступний тиждень дуже непростим - буде багато тиску, політичного, інформаційного, щоб розсварити українців.
Я буду пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру.
Зеленський пообіцяв, що український інтерес має бути врахований, влада країни буде спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами.
Глава держави додає, що Україна тримає фронт на кілька тисяч кілометрів, щоночі люди сидять під обстрілом. Українці дуже хочуть, щоб ця війна нарешті закінчилася.
Україна працюватиме швидко сьогодні. в суботу і неділю, весь наступний тиждень і стільки, скільки це буде потрібно.
Ще тези зі звернення Зеленського:
У режимі 24х7 я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох. Це гідність і свобода українців, бо саме на цьому базується все інше: наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди і українське майбутнє.
Ми будемо і маємо робити все, аби в результаті сталося закінчення війни і не сталося закінчення України, закінчення Європи і глобального миру.
Парламент воюючої країни має працювати об'єднано, уряд воюючої країни має працювати ефективно. Ми всі маємо не забувати і не плутати, хто сьогодні є ворогом України.
Україна не має бачити дежавю 24 лютого, коли було відчуття, що ми наодинці, коли ніхто не міг зупинити Росію, окрім наших героїчних людей, які стіною стали проти армії Путіна
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-