"Країна може опинитися перед дуже складним вибором". Зеленський звернувся до українців
Категорія
Україна
Дата публікації

"Країна може опинитися перед дуже складним вибором". Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Зараз один із найважчих моментів нашої історії: або складні 28 пунктів, або вкрай складна зима, – президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Головні тези:

  • Україна стоїть перед складним вибором: ризик втрати гідності чи ключового партнера.
  • Зеленський закликає українців об'єднатися та не допустити втрати свободи та справедливості.
  • Президент обіцяє працювати на вирішення закінчення війни та зміцнення міжнародного миру.

Зеленський звернувся до України на тлі “мирного плану” Трампа

Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь.

Зеленський зазначив, що від України чекають на відповідь, але він вже “дав її 20 травня 2019 року, коли сказав, що зобов'язуюсь захищати суверенітет і незалежність України”.

Зараз тиск на Україну один з найважчих. Ми, звичайно, сталеві, але навіть найміцніший метал може колись вже не витримати. Я звертаюся до всіх. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є ворогом. Ми не зрадили Україну тоді 24 лютого, не зрадимо зараз.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський назвав наступний тиждень дуже непростим - буде багато тиску, політичного, інформаційного, щоб розсварити українців.

Я буду пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру.

Зеленський пообіцяв, що український інтерес має бути врахований, влада країни буде спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами.

Ми розраховуємо на європейських друзів, які точно розуміють, що Росія не десь далеко, що вона поруч з кордонами ЄС, що Україна зараз є єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна. Ми пам'ятаємо, Європа була з нами, ми віримо, Європа буде з нами. Україна не має бачити дежавю 24 лютого.

Глава держави додає, що Україна тримає фронт на кілька тисяч кілометрів, щоночі люди сидять під обстрілом. Українці дуже хочуть, щоб ця війна нарешті закінчилася.

Україна працюватиме швидко сьогодні. в суботу і неділю, весь наступний тиждень і стільки, скільки це буде потрібно.

Ще тези зі звернення Зеленського:

  • У режимі 24х7 я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох. Це гідність і свобода українців, бо саме на цьому базується все інше: наш суверенітет, наша незалежність, наша земля, наші люди і українське майбутнє.

  • Ми будемо і маємо робити все, аби в результаті сталося закінчення війни і не сталося закінчення України, закінчення Європи і глобального миру.

  • Парламент воюючої країни має працювати об'єднано, уряд воюючої країни має працювати ефективно. Ми всі маємо не забувати і не плутати, хто сьогодні є ворогом України.

  • Україна не має бачити дежавю 24 лютого, коли було відчуття, що ми наодинці, коли ніхто не міг зупинити Росію, окрім наших героїчних людей, які стіною стали проти армії Путіна

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський закликав світ зупинити терор Росії на тлі масованого обстрілу Тернополя
Володимир Зеленський
Тернопіль
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський звернувся до українців у День Гідності та Свободи
Володимир Зеленський
Згадуємо українських героїв у День Гідності та Свободи
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Працюємо над документом". Зеленський відреагував на мирний план Трампа
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?