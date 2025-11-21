"Країна може опинитися перед дуже складним вибором". Зеленський звернувся до українців

Зараз один із найважчих моментів нашої історії: або складні 28 пунктів, або вкрай складна зима, – президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Зеленський звернувся до України на тлі “мирного плану” Трампа

Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь. Поширити

Зеленський зазначив, що від України чекають на відповідь, але він вже “дав її 20 травня 2019 року, коли сказав, що зобов'язуюсь захищати суверенітет і незалежність України”.

Зараз тиск на Україну один з найважчих. Ми, звичайно, сталеві, але навіть найміцніший метал може колись вже не витримати. Я звертаюся до всіх. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є ворогом. Ми не зрадили Україну тоді 24 лютого, не зрадимо зараз. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський назвав наступний тиждень дуже непростим - буде багато тиску, політичного, інформаційного, щоб розсварити українців.

Я буду пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру.

Зеленський пообіцяв, що український інтерес має бути врахований, влада країни буде спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами.

Ми розраховуємо на європейських друзів, які точно розуміють, що Росія не десь далеко, що вона поруч з кордонами ЄС, що Україна зараз є єдиним щитом, який відділяє комфортне європейське життя від планів Путіна. Ми пам'ятаємо, Європа була з нами, ми віримо, Європа буде з нами. Україна не має бачити дежавю 24 лютого. Поширити

Глава держави додає, що Україна тримає фронт на кілька тисяч кілометрів, щоночі люди сидять під обстрілом. Українці дуже хочуть, щоб ця війна нарешті закінчилася.

Україна працюватиме швидко сьогодні. в суботу і неділю, весь наступний тиждень і стільки, скільки це буде потрібно.

Ще тези зі звернення Зеленського: