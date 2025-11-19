Зеленський закликав світ зупинити терор Росії на тлі масованого обстрілу Тернополя

Президент України Володимир Зеленський повідомив про кількість постраждалих через російський ракетний обстріл у Тернополі станом на 20.00. У зруйнованому будинку поранено 93 людини, 25 осіб загинуло (серед них — троє дітей).
Головні тези:
- Російська агресія призвела до масованого обстрілу Тернополя, де загинуло 25 людей, серед яких троє дітей.
- Президент Зеленський закликав світ зупинити терор Росії та висловив співчуття родинам постраждалих.
- У Тернополі рятувальники продовжують пошуки під завалами, а громада оголосила дні трауру за загиблими.
Зеленський закликав світ зупинити терор Росії
Зараз у Тернополі продовжують працювати рятувальники, щоб допомогти постраждалим, урятувати якнайбільше людей. Розгорнуто Пункти Незламності, де люди можуть отримати необхідну підтримку.
Під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки.
19-22 листопада оголошено у Тернопільській громаді Днем трауру за загиблими.
