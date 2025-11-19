Зеленський закликав світ зупинити терор Росії на тлі масованого обстрілу Тернополя

Президент України Володимир Зеленський повідомив про кількість постраждалих через російський ракетний обстріл у Тернополі станом на 20.00. У зруйнованому будинку поранено 93 людини, 25 осіб загинуло (серед них — троє дітей).

Зеленський закликав світ зупинити терор Росії

Зараз у Тернополі продовжують працювати рятувальники, щоб допомогти постраждалим, урятувати якнайбільше людей. Розгорнуто Пункти Незламності, де люди можуть отримати необхідну підтримку.

На жаль, цієї ночі люди в Тернополі найбільше постраждали від російської агресії, цієї масованої атаки. Станом на зараз відомо, що 25 життів забрала Росія цією атакою. Серед них троє дітей. Знову росіяни вбили невинних мирних людей, які просто спали в себе вдома. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. 93 людини поранено. Вони отримують медичну допомогу. Володимир Зеленський Президент України

Під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки.

Росія ніколи не зупиниться сама. Їхня мета — це продовжувати вбивства, знищувати життя в Україні. І лише сильним тиском на агресора зможемо це зупинити. Кожне життя важливе. Кожне життя потребує захисту. І я вдячний партнерам, які готові тиснути на Росію, допомагати нашому народу та робити все, щоб відновити справедливий мир.

19-22 листопада оголошено у Тернопільській громаді Днем трауру за загиблими.