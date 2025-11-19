Зеленский призвал мир остановить террор России на фоне массированного обстрела Тернополя
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский призвал мир остановить террор России на фоне массированного обстрела Тернополя

Владимир Зеленский
Тернополь
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о количестве пострадавших из-за российских ракетных обстрелов в Тернополе по состоянию на 20.00. В разрушенном доме ранены 93 человека, 25 человек погибли (среди них — трое детей).

Главные тезисы

  • Массированный обстрел Тернополя Россией привел к гибели 25 человек, включая троих детей.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить террор России и выразил соболезнования пострадавшим.
  • Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами в Тернополе, объявлены дни траура по погибшим.

Зеленский призвал мир остановить террор России

Сейчас в Тернополе продолжают работать спасатели, чтобы помочь пострадавшим, спасти больше людей. Развернут Пункты Несокрушимости, где люди могут получить необходимую поддержку.

К сожалению, этой ночью люди в Тернополе больше всего пострадали от российской агрессии, этой массированной атаки. На сегодня известно, что 25 жизней унесла Россия этой атакой. Среди них трое детей. Снова россияне убили невинных мирных людей, просто спавших у себя дома. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. 93 человека ранены. Они получают медицинскую помощь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Под завалами все еще есть люди, спасатели продолжают поиски.

Россия никогда не остановится одна. Их цель — продолжать убийства, уничтожать жизнь в Украине. И только сильным давлением на агрессора сможем остановить это. Каждая жизнь важна. Каждая жизнь нуждается в защите. И я благодарен партнерам, готовым давить на Россию, помогать нашему народу и делать все, чтобы восстановить справедливый мир.

19-22 ноября объявлено в Тернопольской общине Днем траура по погибшим.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
9 человек погибли в результате атаки России на Тернополь
Владимир Зеленский
Зеленский отреагировал на новую российскую атаку
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Тернополь — известно о гибели 19 человек
Ситуация в Тернополе — последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Тернополе достали мужчину из-под завалов разрушенного ракетой РФ дома — видео
Тернополь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?