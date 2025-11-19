Зеленский призвал мир остановить террор России на фоне массированного обстрела Тернополя

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о количестве пострадавших из-за российских ракетных обстрелов в Тернополе по состоянию на 20.00. В разрушенном доме ранены 93 человека, 25 человек погибли (среди них — трое детей).

Зеленский призвал мир остановить террор России

Сейчас в Тернополе продолжают работать спасатели, чтобы помочь пострадавшим, спасти больше людей. Развернут Пункты Несокрушимости, где люди могут получить необходимую поддержку.

К сожалению, этой ночью люди в Тернополе больше всего пострадали от российской агрессии, этой массированной атаки. На сегодня известно, что 25 жизней унесла Россия этой атакой. Среди них трое детей. Снова россияне убили невинных мирных людей, просто спавших у себя дома. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. 93 человека ранены. Они получают медицинскую помощь. Владимир Зеленский Президент Украины

Под завалами все еще есть люди, спасатели продолжают поиски.

Россия никогда не остановится одна. Их цель — продолжать убийства, уничтожать жизнь в Украине. И только сильным давлением на агрессора сможем остановить это. Каждая жизнь важна. Каждая жизнь нуждается в защите. И я благодарен партнерам, готовым давить на Россию, помогать нашему народу и делать все, чтобы восстановить справедливый мир.

19-22 ноября объявлено в Тернопольской общине Днем траура по погибшим.