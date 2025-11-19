Зеленский призвал мир остановить террор России на фоне массированного обстрела Тернополя

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о количестве пострадавших из-за российских ракетных обстрелов в Тернополе по состоянию на 20.00. В разрушенном доме ранены 93 человека, 25 человек погибли (среди них — трое детей).
Главные тезисы
- Массированный обстрел Тернополя Россией привел к гибели 25 человек, включая троих детей.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить террор России и выразил соболезнования пострадавшим.
- Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами в Тернополе, объявлены дни траура по погибшим.
Зеленский призвал мир остановить террор России
Сейчас в Тернополе продолжают работать спасатели, чтобы помочь пострадавшим, спасти больше людей. Развернут Пункты Несокрушимости, где люди могут получить необходимую поддержку.
Под завалами все еще есть люди, спасатели продолжают поиски.
19-22 ноября объявлено в Тернопольской общине Днем траура по погибшим.
