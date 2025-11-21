Зеленський звернувся до українців у День Гідності та Свободи

21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи: нація згадує, якою ціною боролася й продовжує боротися за свою незалежність. Глава держави Володимир Зеленський вже вшанував пам'ять героїв, які віддали за батьківщину найцінніше — своє життя.
Головні тези:
- Українці мають залишатися єдиною силою, яка змінює хід історії та сприяє розвитку країни.
- Глава держави висловив вдячність усім, хто дає відсіч російській агресії.
Згадуємо українських героїв у День Гідності та Свободи
Як зазначив глава держави, щороку, 21 листопада, український народ згадує всіх, хто в різні часи виборював право для батьківщини бути вільною, незалежною, сильною державою.
Саме герої стали для світу символом людської гідності та справедливості.
На переконання Володимира Зеленського, вкрай важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють перебіг історії, щоб Україна жила й розвивалася.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-