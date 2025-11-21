Зеленський звернувся до українців у День Гідності та Свободи
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський звернувся до українців у День Гідності та Свободи

Володимир Зеленський
Згадуємо українських героїв у День Гідності та Свободи

21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи: нація згадує, якою ціною боролася й продовжує боротися за свою незалежність. Глава держави Володимир Зеленський вже вшанував пам'ять героїв, які віддали за батьківщину найцінніше — своє життя.

Головні тези:

  • Українці мають залишатися єдиною силою, яка змінює хід історії та сприяє розвитку країни.
  • Глава держави висловив вдячність усім, хто дає відсіч російській агресії.

Згадуємо українських героїв у День Гідності та Свободи

Сьогодні День Гідності та Свободи — і це передусім для українців ушанування того, якою є ціна незалежності для України та скільки сил в основі реального суверенітету.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, щороку, 21 листопада, український народ згадує всіх, хто в різні часи виборював право для батьківщини бути вільною, незалежною, сильною державою.

Саме герої стали для світу символом людської гідності та справедливості.

З таким сусідом, як Росія, захист власної гідності, свободи та незалежності, — надзвичайно складне завдання, але без цього український народ не зберегти.

На переконання Володимира Зеленського, вкрай важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють перебіг історії, щоб Україна жила й розвивалася.

Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави як заради самого себе. Слава Україні! Слава кожному українському герою! — наголосив президент.

