Зеленский обратился к украинцам в День Достоинства и Свободы

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы: нация вспоминает, какой ценой сражалась и продолжает бороться за свою независимость. Глава государства Владимир Зеленский уже почтил память героев, отдавших за родину самое ценное — свою жизнь.

Вспоминаем украинских героев в День Достоинства и Свободы

Сегодня День Достоинства и Свободы — и это прежде всего для украинцев честь того, какова цена независимости для Украины и сколько сил в основе реального суверенитета. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, ежегодно, 21 ноября, украинский народ вспоминает всех, кто в разное время боролся за право для родины быть свободным, независимым, сильным государством.

Именно герои стали для мира символом человеческого достоинства и справедливости.

С таким соседом, как Россия, защита собственного достоинства, свободы и независимости — сложнейшая задача, но без этого украинский народ не сохранить. Поделиться

По мнению Владимира Зеленского, крайне важно, что украинцы не сдаются, защищают принципиальные вещи и благодаря своей силе меняют ход истории, чтобы Украина жила и развивалась.