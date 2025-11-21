Зеленский обратился к украинцам в День Достоинства и Свободы

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы: нация вспоминает, какой ценой сражалась и продолжает бороться за свою независимость. Глава государства Владимир Зеленский уже почтил память героев, отдавших за родину самое ценное — свою жизнь.
Главные тезисы
- Украинцы должны оставаться единой силой, которая меняет ход истории и способствует развитию страны.
- Глава государства выразил благодарность всем, кто дает отпор российской агрессии.
Вспоминаем украинских героев в День Достоинства и Свободы
Как отметил глава государства, ежегодно, 21 ноября, украинский народ вспоминает всех, кто в разное время боролся за право для родины быть свободным, независимым, сильным государством.
Именно герои стали для мира символом человеческого достоинства и справедливости.
По мнению Владимира Зеленского, крайне важно, что украинцы не сдаются, защищают принципиальные вещи и благодаря своей силе меняют ход истории, чтобы Украина жила и развивалась.
