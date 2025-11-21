Зеленский обратился к украинцам в День Достоинства и Свободы
Зеленский обратился к украинцам в День Достоинства и Свободы

Владимир Зеленский
Вспоминаем украинских героев в День Достоинства и Свободы
21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы: нация вспоминает, какой ценой сражалась и продолжает бороться за свою независимость. Глава государства Владимир Зеленский уже почтил память героев, отдавших за родину самое ценное — свою жизнь.

  • Украинцы должны оставаться единой силой, которая меняет ход истории и способствует развитию страны.
  • Глава государства выразил благодарность всем, кто дает отпор российской агрессии.

Вспоминаем украинских героев в День Достоинства и Свободы

Сегодня День Достоинства и Свободы — и это прежде всего для украинцев честь того, какова цена независимости для Украины и сколько сил в основе реального суверенитета.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, ежегодно, 21 ноября, украинский народ вспоминает всех, кто в разное время боролся за право для родины быть свободным, независимым, сильным государством.

Именно герои стали для мира символом человеческого достоинства и справедливости.

С таким соседом, как Россия, защита собственного достоинства, свободы и независимости — сложнейшая задача, но без этого украинский народ не сохранить.

По мнению Владимира Зеленского, крайне важно, что украинцы не сдаются, защищают принципиальные вещи и благодаря своей силе меняют ход истории, чтобы Украина жила и развивалась.

Благодарю всех, кто сражается ради нашего государства как ради самого себя. Слава Украине! Слава каждому украинскому герою! — подчеркнул президент.

