"Мирний план" Трампа є приниженням для України та Європи — німецький експерт Майстер

Запропонований Вашингтоном мирний план у нинішньому вигляді є неприйнятним, і європейські лідери мають довести це до президента США Дональда Трампа та запропонувати власні підходи.
Головні тези:
- Мирний план Трампа, запропонований у нинішньому вигляді, є приниженням для України та Європи.
- 95% вмісту плану вважається неприйнятним для України, що може негативно позначитися на безпеці та суверенітеті країни.
95% “мирного плану” Трампа неприйнятні для України — Майстер
Таку думку висловив експерт Німецької ради з питань зовнішніх відносин (DGAP) Штефан Майстер.
Він назвав приниженням та фактичним підривом авторитету й суверенітету України, коли такий план узгоджується без участі Києва та європейців, а Росії по суті дають те, чого вона хоче, без будь-яких зустрічних кроків з її боку.
По суті, це легітимація російських вимог. І створюються факти, які для України матимуть довготривалі наслідки та негативно вплинуть на її безпеку і суверенітет.
На його думку, усе виглядає так, ніби «план» продиктували в Москві, а американська сторона значною мірою погодилася.
Майстер переконаний, що європейські лідери мають, по-перше, чітко повідомити Трампу про неприйнятність запропонованого документа, по-друге — нарешті розробити власні альтернативи.
Коментуючи час появи цього плану, Майстер висловив припущення, що Трамп прагне продемонструвати бодай якийсь прогрес або досягти хоч якоїсь формальної домовленості. До того ж Україна нині перебуває у складному становищі. Для росіян це — чергове затягування часу та спроба чогось від Трампа добитися, щоб він натиснув на Київ.
По суті, нічого нового: ті самі вимоги, ті самі позиції. Лише подано «розумніше» — зокрема вся ця історія з інвестиціями, щоб створити враження поступок.
Водночас за його словами, має бути очевидно всім, включно з росіянами, що такого плану Україна ніколи не прийме. Майстер переконаний, що й у Москві добре усвідомлюють: Київ не погодиться на ці умови.
