"Мирний план" Трампа є приниженням для України та Європи — німецький експерт Майстер
Категорія
Політика
Дата публікації

"Мирний план" Трампа є приниженням для України та Європи — німецький експерт Майстер

Майстер
Read in English
Джерело:  Укрінформ

Запропонований Вашингтоном мирний план у нинішньому вигляді є неприйнятним, і європейські лідери мають довести це до президента США Дональда Трампа та запропонувати власні підходи.

Головні тези:

  • Мирний план Трампа, запропонований у нинішньому вигляді, є приниженням для України та Європи.
  • 95% вмісту плану вважається неприйнятним для України, що може негативно позначитися на безпеці та суверенітеті країни.

95% “мирного плану” Трампа неприйнятні для України — Майстер

Таку думку висловив експерт Німецької ради з питань зовнішніх відносин (DGAP) Штефан Майстер.

З цього плану не може вийти нічого доброго — для України можливі лише негативні наслідки. Переважна більшість, скажімо, 90-95 відсотків того, що там написано, є неприйнятним для України. Це навіть гірше, ніж було раніше, якщо взагалі можна порівнювати.

Він назвав приниженням та фактичним підривом авторитету й суверенітету України, коли такий план узгоджується без участі Києва та європейців, а Росії по суті дають те, чого вона хоче, без будь-яких зустрічних кроків з її боку.

По суті, це легітимація російських вимог. І створюються факти, які для України матимуть довготривалі наслідки та негативно вплинуть на її безпеку і суверенітет.

На його думку, усе виглядає так, ніби «план» продиктували в Москві, а американська сторона значною мірою погодилася.

Майстер переконаний, що європейські лідери мають, по-перше, чітко повідомити Трампу про неприйнятність запропонованого документа, по-друге — нарешті розробити власні альтернативи.

Ми повинні перестати сподіватися, що американці чи Трамп будуть вести переговори в інтересах України та європейців. Це означає, що нам слід і ментально, і практично відійти від очікувань, що американці щось зроблять за нас, і самим робити те, що потрібно Україні та разом з Україною. Висновок з цієї ситуації фактично має бути такий: автономія та незалежність від американців, і самим робити більше — і робити швидше.

Коментуючи час появи цього плану, Майстер висловив припущення, що Трамп прагне продемонструвати бодай якийсь прогрес або досягти хоч якоїсь формальної домовленості. До того ж Україна нині перебуває у складному становищі. Для росіян це — чергове затягування часу та спроба чогось від Трампа добитися, щоб він натиснув на Київ.

По суті, нічого нового: ті самі вимоги, ті самі позиції. Лише подано «розумніше» — зокрема вся ця історія з інвестиціями, щоб створити враження поступок.

Водночас за його словами, має бути очевидно всім, включно з росіянами, що такого плану Україна ніколи не прийме. Майстер переконаний, що й у Москві добре усвідомлюють: Київ не погодиться на ці умови.

