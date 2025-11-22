"Кордони не повинні змінюватися силою". Лідери ЄС зробили важливу заяву щодо "мирного плану" Трампа

Лідери Євросоюзу вдень 22 листопада заявили про повну підтримку України та готовність допрацювати “мирний план” Трампа.

Лідери ЄС зробили важливу заяву щодо "мирного плану" Трампа

Цю заяву ухвалили:

голова Євроради Антоніу Кошта,

президентка Єврокомісії фон дер Ляєн,

прем'єр-міністр Канади Марк Карні,

президент Фінляндії Олександер Стубб,

президент Франції Еммануель Макрон,

канцлер ФРН Фрідріх Мерц,

прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін,

прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні,

прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі,

прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф,

прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере,

прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес,

прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Ми вітаємо постійні зусилля США щодо встановлення миру в Україні. Початковий проєкт плану з 28 пунктів містить важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та міцного миру. Поширити

Тому лідери вважають, що цей проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи.

Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів.

Лідери повторили, що впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно.

Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів. Поширити

Також стало відомо, що зустріч України, США та ЄС щодо “мирного плану” Трампа відбудеться 23 листопада у Женеві.