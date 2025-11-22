"Кордони не повинні змінюватися силою". Лідери ЄС зробили важливу заяву щодо "мирного плану" Трампа

Лідери Євросоюзу вдень 22 листопада заявили про повну підтримку України та готовність допрацювати “мирний план” Трампа.
Головні тези:
- Лідери ЄС підтримують Україну та готові працювати над мирним планом Трампа.
- Зустріч України, США та ЄС щодо мирного плану відбудеться у Женеві 23 листопада.
- Лідери вважають, що кордони не повинні змінюватися силою та висловлюють стурбованість щодо обмежень збройних сил України.
Лідери ЄС зробили важливу заяву щодо "мирного плану" Трампа
Цю заяву ухвалили:
голова Євроради Антоніу Кошта,
президентка Єврокомісії фон дер Ляєн,
прем'єр-міністр Канади Марк Карні,
президент Фінляндії Олександер Стубб,
президент Франції Еммануель Макрон,
канцлер ФРН Фрідріх Мерц,
прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін,
прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні,
прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі,
прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф,
прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере,
прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес,
прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
Тому лідери вважають, що цей проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи.
Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів.
Лідери повторили, що впровадження елементів, що стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно.
Також стало відомо, що зустріч України, США та ЄС щодо “мирного плану” Трампа відбудеться 23 листопада у Женеві.
