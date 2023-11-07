ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами

Єврокомісія, швидше за все, рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу після виконання всіх 7 критеріїв, пов'язаних з наданням кандидатського статусу. Очікують, що результат буде позитивним для Києва, але з додатковими умовами.
Що відомо про переговори про членство України з додатковими вимогами
За даними видання, у вівторок Єврокомісія збереться на засідання, щоб остаточно ухвалити рішення про те, чи рекомендувати офіційно розпочати переговори про членство України.
Очікують, що результат буде позитивним для Києва, але з додатковими умовами.
За даними агентства, Європейська комісія, ймовірно, рекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори з Україною після того, як вона завершить реформи та втілить кроки щодо законодавства стосовно нацменшин, боротьби з корупцією, а також деолігархізації та лобіювання.
Втім, зазначили джерела, остаточне формулювання висновку Єврокомісії ще не є затвердженим.
Що треба для вступу України в Євросоюз
Зеленський додав, що зараз вже зрозуміло, які наступні кроки будуть зроблені Україною.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-