ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами
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ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами

ЄС
Джерело:  Bloomberg

Єврокомісія, швидше за все, рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу після виконання всіх 7 критеріїв, пов'язаних з наданням кандидатського статусу. Очікують, що результат буде позитивним для Києва, але з додатковими умовами.

Що відомо про переговори про членство України з додатковими вимогами

За даними видання, у вівторок Єврокомісія збереться на засідання, щоб остаточно ухвалити рішення про те, чи рекомендувати офіційно розпочати переговори про членство України.

Очікують, що результат буде позитивним для Києва, але з додатковими умовами.

За даними агентства, Європейська комісія, ймовірно, рекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори з Україною після того, як вона завершить реформи та втілить кроки щодо законодавства стосовно нацменшин, боротьби з корупцією, а також деолігархізації та лобіювання.

Втім, зазначили джерела, остаточне формулювання висновку Єврокомісії ще не є затвердженим.

Що треба для вступу України в Євросоюз

Ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того, щоб бути готовими - реально - до повноправного вступу в Євросоюз, для того, щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил, - заявив він.

Зеленський додав, що зараз вже зрозуміло, які наступні кроки будуть зроблені Україною.

Сьогодні після зустрічі з (головою Єврокомісії, - ред.) Урсулою фон дер Ляйєн про частину з них я вже сказав: це і законопроєкт, який додає можливостей Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, і те, що десятки років тому потрібно було зробити, а саме законопроєкт про лобізм. Урегулюємо й інші необхідні питання, - заявив він.

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