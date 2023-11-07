ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями

Еврокомиссия, скорее всего, будет рекомендовать странам-членам ЕС начать официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз после выполнения всех 7 критериев, связанных с предоставлением кандидатского статуса. Ожидается, что результат будет положительным для Киева, но с дополнительными условиями.

Что известно о переговорах о членстве Украины с дополнительными требованиями

По данным издания, во вторник Еврокомиссия соберется на заседание, чтобы окончательно принять решение о том, рекомендовать ли официально начать переговоры о членстве Украины.

Ожидается, что результат будет положительным для Киева, но с дополнительными условиями.

По данным агентства, Европейская комиссия, вероятно, рекомендует государствам-членам начать официальные переговоры с Украиной после того, как она завершит реформы и предпримет шаги по законодательству в отношении нацменьшинств, борьбы с коррупцией, а также деолигархизации и лоббирования.

Впрочем, отметили источники, окончательная формулировка заключения Еврокомиссии еще не утверждена.

Что нужно для вступления Украины в Евросоюз

Мы продолжаем трансформацию нашего государства, для того чтобы быть готовыми - реально - к полноправному вступлению в Евросоюз, для того, чтобы адаптировать все наши институции, все наши стандарты к европейским правилам, - заявил он. Поделиться

Зеленский добавил, что сейчас уже ясно, какие следующие шаги будут сделаны Украиной.