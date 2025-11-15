ЄС розпочав роботу над новим пакетом санкцій проти РФ — Каллас
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС розпочав роботу над новим пакетом санкцій проти РФ — Каллас

The Diplomatic Service of the EU
Каллас

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас підтвердила, що ЄС розпочав роботу над новим пакетом санкцій проти Росії.

Головні тези:

  • ЄС розпочав роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії під керівництвом Каї Каллас.
  • Нові санкції спрямовані на подальше тиснення на Росію та зменшення доходів від продажу нафти та газу.
  • Санкції ЄС та США, у тому числі заборона на імпорт російського СПГ, мають значний вплив на економіку РФ.

Євросоюз готує нові санкції проти РФ

Як повідомляє пресслужба ЄС, Каллас оголосила про це після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими колегами в Берліні.

Війни програє той, у кого першим закінчаться гроші чи солдати. Саме тому ми продовжуємо тиснути на Росію за допомогою санкцій. Триває робота над 20-м пакетом санкцій, і санкції явно працюють краще, коли їх підтримують наші міжнародні партнери.

Кая Каллас

Кая Каллас

Головна дипломатка ЄС

Вона також високо оцінила останні санкції, запроваджені урядом США проти російських нафтових компаній.

Каллас не надала жодних подробиць щодо нових можливих заходів у 20-му пакеті санкцій. Та, за словами брюссельських дипломатів, мішенню можуть стати інші російські енергетичні компанії та судна, що належать до так званого російського тіньового флоту.

23 жовтня ЄС схвалив 19-й пакет санкцій і, як і санкції США, спрямований, зокрема, на подальше скорочення доходів Росії від продажу газу та нафти.

Повна заборона на імпорт російського СПГ набуде чинності вже у 2027 році, на рік раніше, ніж планувалося спочатку.

