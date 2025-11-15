ЄС розпочав роботу над новим пакетом санкцій проти РФ — Каллас

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас підтвердила, що ЄС розпочав роботу над новим пакетом санкцій проти Росії.
Головні тези:
- ЄС розпочав роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії під керівництвом Каї Каллас.
- Нові санкції спрямовані на подальше тиснення на Росію та зменшення доходів від продажу нафти та газу.
- Санкції ЄС та США, у тому числі заборона на імпорт російського СПГ, мають значний вплив на економіку РФ.
Євросоюз готує нові санкції проти РФ
Як повідомляє пресслужба ЄС, Каллас оголосила про це після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими колегами в Берліні.
Вона також високо оцінила останні санкції, запроваджені урядом США проти російських нафтових компаній.
23 жовтня ЄС схвалив 19-й пакет санкцій і, як і санкції США, спрямований, зокрема, на подальше скорочення доходів Росії від продажу газу та нафти.
Повна заборона на імпорт російського СПГ набуде чинності вже у 2027 році, на рік раніше, ніж планувалося спочатку.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-