ЄС розпочав роботу над новим пакетом санкцій проти РФ — Каллас

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас підтвердила, що ЄС розпочав роботу над новим пакетом санкцій проти Росії.

Євросоюз готує нові санкції проти РФ

Як повідомляє пресслужба ЄС, Каллас оголосила про це після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими колегами в Берліні.

Війни програє той, у кого першим закінчаться гроші чи солдати. Саме тому ми продовжуємо тиснути на Росію за допомогою санкцій. Триває робота над 20-м пакетом санкцій, і санкції явно працюють краще, коли їх підтримують наші міжнародні партнери. Кая Каллас Головна дипломатка ЄС

Вона також високо оцінила останні санкції, запроваджені урядом США проти російських нафтових компаній.

Каллас не надала жодних подробиць щодо нових можливих заходів у 20-му пакеті санкцій. Та, за словами брюссельських дипломатів, мішенню можуть стати інші російські енергетичні компанії та судна, що належать до так званого російського тіньового флоту. Поширити

23 жовтня ЄС схвалив 19-й пакет санкцій і, як і санкції США, спрямований, зокрема, на подальше скорочення доходів Росії від продажу газу та нафти.