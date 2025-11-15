ЕС начал работу над новым пакетом санкций против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС начал работу над новым пакетом санкций против РФ

The Diplomatic Service of the EU
Каллас
Read in English
Читати українською

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас подтвердила, что ЕС приступил к работе над новым пакетом санкций против России.

Главные тезисы

  • ЕС приступил к работе над 20-м пакетом санкций против России под руководством Каи Каллас.
  • Новый пакет санкций нацелен на уменьшение доходов России от продажи нефти и газа.
  • Санкции ЕС и США оказывают значительное влияние на экономику РФ, включая запрет на импорт российского СПГ.

Евросоюз готовит новые санкции против РФ

Как сообщает пресс-служба ЕС, Каллас объявила об этом после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом и другими коллегами в Берлине.

Войны проиграет тот, у кого первым закончатся деньги или солдаты. Именно поэтому мы продолжаем оказывать давление на Россию с помощью санкций. Продолжается работа над 20-м пакетом санкций и санкции явно работают лучше, когда их поддерживают наши международные партнеры.

Кая Каллас

Кая Каллас

Главная дипломат ЕС

Она также высоко оценила последние санкции, введенные правительством США против российских нефтяных компаний.

Каллас не предоставила никаких подробностей относительно новых возможных мер в 20-м пакете санкций. Но, по словам брюссельских дипломатов, мишенью могут стать другие российские энергетические компании и суда, относящиеся к так называемому российскому теневому флоту.

23 октября ЕС одобрил 19-й пакет санкций и, как и санкции США, направлен, в частности, на дальнейшее сокращение доходов России от продажи газа и нефти.

Полный запрет на импорт российского СПГ вступит в силу уже в 2027 году, годом ранее, чем планировалось первоначально.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США ввели санкции против энергетического сектора России — кто в списках
Минфин США
Роснефть
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский ввел новые санкции против ВПК и пропагандистов РФ
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Канада ужесточила антироссийские санкции — кто в списках
МИД Канады
Канада

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?