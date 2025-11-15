ЕС начал работу над новым пакетом санкций против РФ

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас подтвердила, что ЕС приступил к работе над новым пакетом санкций против России.

Евросоюз готовит новые санкции против РФ

Как сообщает пресс-служба ЕС, Каллас объявила об этом после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом и другими коллегами в Берлине.

Войны проиграет тот, у кого первым закончатся деньги или солдаты. Именно поэтому мы продолжаем оказывать давление на Россию с помощью санкций. Продолжается работа над 20-м пакетом санкций и санкции явно работают лучше, когда их поддерживают наши международные партнеры. Кая Каллас Главная дипломат ЕС

Она также высоко оценила последние санкции, введенные правительством США против российских нефтяных компаний.

Каллас не предоставила никаких подробностей относительно новых возможных мер в 20-м пакете санкций. Но, по словам брюссельских дипломатов, мишенью могут стать другие российские энергетические компании и суда, относящиеся к так называемому российскому теневому флоту. Поделиться

23 октября ЕС одобрил 19-й пакет санкций и, как и санкции США, направлен, в частности, на дальнейшее сокращение доходов России от продажи газа и нефти.