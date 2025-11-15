ЕС начал работу над новым пакетом санкций против РФ

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас подтвердила, что ЕС приступил к работе над новым пакетом санкций против России.
Главные тезисы
- ЕС приступил к работе над 20-м пакетом санкций против России под руководством Каи Каллас.
- Новый пакет санкций нацелен на уменьшение доходов России от продажи нефти и газа.
- Санкции ЕС и США оказывают значительное влияние на экономику РФ, включая запрет на импорт российского СПГ.
Евросоюз готовит новые санкции против РФ
Как сообщает пресс-служба ЕС, Каллас объявила об этом после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом и другими коллегами в Берлине.
Она также высоко оценила последние санкции, введенные правительством США против российских нефтяных компаний.
23 октября ЕС одобрил 19-й пакет санкций и, как и санкции США, направлен, в частности, на дальнейшее сокращение доходов России от продажи газа и нефти.
Полный запрет на импорт российского СПГ вступит в силу уже в 2027 году, годом ранее, чем планировалось первоначально.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-