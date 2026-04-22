ЄС розпочинає підготовку договору про вступ Чорногорії

Європейський Союз розпочинає підготовку договору про вступ Чорногорії, що стало черговим кроком на шляху цієї країни до членства.

Чорногорія вступає до ЄС

Як повідомили європейські посадовці, посли 27 держав-членів ЄС погодили створення "спеціальної робочої групи", яка займатиметься розробкою проєкту угоди про приєднання.

Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є цілком реальним для партнерів з розширення, — заявив речник Кіпру, який зараз головує в ЄС, коментуючи рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі.

Чорногорія разом з Албанією вважається одним із головних кандидатів на вступ до Євросоюзу після Хорватії, яка приєдналася у 2013 році.

Наразі країна завершила переговори щодо 14 із 35 розділів, які охоплюють ключові сфери — від податкової політики до екології.

Це дає підстави очікувати, що процес вступу може завершитися в найближчі роки.

З Брюсселя надходять чудові новини, — зазначила міністр у справах Європи Чорногорії Майда Горчевич.

За її словами, створення робочої групи підтверджує, що країна рухається у правильному напрямку і може стати членом ЄС до 2028 року.

Нагадаємо, у ЄС допускають, що у черзі на вступ можуть з’явитися нові кандидати, які здатні випередити нинішніх претендентів. Йдеться про економічно розвинені країни, зокрема Норвегію та Ісландію, які вже відповідають більшості критеріїв Євросоюзу і можуть швидко просунутися в переговорах.

Водночас у ЄС визнають, що такі держави виглядають привабливішими для членства, ніж бідніші країни Східної Європи.