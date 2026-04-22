ЄС розпочинає підготовку договору про вступ Чорногорії
Європейський Союз розпочинає підготовку договору про вступ Чорногорії, що стало черговим кроком на шляху цієї країни до членства.

Головні тези:

  • ЄС розпочав підготовку угоди про вступ Чорногорії, підтверджуючи перспективи європейської інтеграції для країни.
  • Чорногорія разом з Албанією вважаються основними кандидатами на вступ до ЄС, і процес вступу може завершитися найближчими роками.

Чорногорія вступає до ЄС

Як повідомили європейські посадовці, посли 27 держав-членів ЄС погодили створення "спеціальної робочої групи", яка займатиметься розробкою проєкту угоди про приєднання.

Ми впевнені, що це стане потужним сигналом про те, що вступ є цілком реальним для партнерів з розширення, — заявив речник Кіпру, який зараз головує в ЄС, коментуючи рішення, прийняте під час зустрічі в Брюсселі.

Чорногорія разом з Албанією вважається одним із головних кандидатів на вступ до Євросоюзу після Хорватії, яка приєдналася у 2013 році.

Наразі країна завершила переговори щодо 14 із 35 розділів, які охоплюють ключові сфери — від податкової політики до екології.

Це дає підстави очікувати, що процес вступу може завершитися в найближчі роки.

З Брюсселя надходять чудові новини, — зазначила міністр у справах Європи Чорногорії Майда Горчевич.

За її словами, створення робочої групи підтверджує, що країна рухається у правильному напрямку і може стати членом ЄС до 2028 року.

Нагадаємо, у ЄС допускають, що у черзі на вступ можуть з’явитися нові кандидати, які здатні випередити нинішніх претендентів. Йдеться про економічно розвинені країни, зокрема Норвегію та Ісландію, які вже відповідають більшості критеріїв Євросоюзу і можуть швидко просунутися в переговорах.

Водночас у ЄС визнають, що такі держави виглядають привабливішими для членства, ніж бідніші країни Східної Європи.

