ЕС начинает подготовку договора о вступлении Черногории
Европейский Союз начинает подготовку договора о вступлении Черногории, что явилось очередным шагом на пути этой страны к членству.

  • ЕС начал подготовку к заключению договора о вступлении Черногории, отмечая перспективы интеграции для страны.
  • Черногория является одним из основных кандидатов на вступление в Евросоюз, процесс интеграции может завершиться в ближайшие годы.

Черногория вступает в ЕС

Как сообщили европейские чиновники, послы 27 государств-членов ЕС согласовали создание "специальной рабочей группы", которая будет заниматься разработкой проекта соглашения о присоединении.

Мы уверены, что это станет мощным сигналом о том, что вступление вполне реально для партнеров по расширению, — заявил спикер Кипра, который сейчас председательствует в ЕС, комментируя решение, принятое во время встречи в Брюсселе.

Черногория вместе с Албанией считается одним из главных кандидатов в Евросоюз после Хорватии, которая присоединилась в 2013 году.

В настоящее время страна завершила переговоры по 14 из 35 разделов, охватывающих ключевые сферы — от налоговой политики до экологии.

Это позволяет ожидать, что процесс вступления может завершиться в ближайшие годы.

Из Брюсселя поступают отличные новости, — отметила министр по делам Европы Черногории Майда Горчевич.

По ее словам, создание рабочей группы подтверждает, что страна идет в правильном направлении и может стать членом ЕС до 2028 года.

Напомним, в ЕС допускают, что в очереди на вступление могут появиться новые кандидаты, способные опередить нынешних претендентов. Речь идет об экономически развитых странах, в частности Норвегии и Исландии, которые уже отвечают большинству критериев Евросоюза и могут быстро продвинуться в переговорах.

В то же время в ЕС признают, что такие государства выглядят более привлекательными для членства, чем более бедные страны Восточной Европы.

