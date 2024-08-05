ЄС розширив санкції проти Білорусі. Що туди увійшло

Рада Євросоюзу ухвалила рішення про введення санкцій щодо 28 осіб за їхню роль у безперервних репресіях і порушеннях прав людини в Білорусі.
Головні тези:
- Серед осіб, на яких поширилися санкції, відомі прокурори, судді та керівники виправних установ, що ухвалювали політично мотивовані рішення.
- Обмежувальні заходи ЄС включають заморожування активів, заборону на фінансові операції та поїздки через територію Євросоюзу для зазначених осіб.
- Після введення санкцій ЄС особи, до яких вони застосовані, мають зіткнутися з серйозними обмеженнями у своїй діяльності та фінансових можливостях.
Проти кого ЄС розширив санкції в Білорусі
Як зазначається, санкції введено проти двох заступників начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ Білорусі.
Цей орган відповідає за політичні переслідування, довільні арешти і жорстоке поводження з активістами та членами громадянського суспільства.
Також до санкційного списку занесено прокурорів і суддів, які ухвалювали політично вмотивовані вироки, особливо щодо протестувальників проти фальсифікації президентських виборів 2020 року.
Санкції також торкнулися керівників виправних установ.
Які наслідки матимуть особи після введених санкцій ЄС
Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі тепер поширюються на 261 фізичну і 37 юридичних осіб.
Санкції включають заморожування активів і заборону громадянам і компаніям ЄС надавати їм кошти. Також введено заборону на поїздки, що не дозволяє цим особам в'їжджати або прямувати транзитом через територію ЄС.
Нагадаємо, 26 червня посли країн-членів ЄС схвалили нові обмеження проти Білорусі за підтримку війни Росії проти України.
Вони включали заборону на перевезення товарів автомобільним транспортом територією ЄС причепами та напівпричепами, зареєстрованими в Білорусі, в тому числі при перевезенні вантажівками, зареєстрованими за межами Білорусі.
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