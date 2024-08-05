ЕС расширил санкции против Белоруссии. Что туда вошло

Совет Евросоюза принял решение о введении санкций в отношении 28 человек за их роль в непрерывных репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.

Против кого ЕС расширил санкции в Беларуси

Как отмечается, санкции введены против двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси.

Этот орган отвечает за политические преследования, произвольные аресты и жестокое обращение с активистами и членами гражданского общества.

Также в санкционный список внесены прокуроры и судьи, принимавшие политически мотивированные приговоры, особенно в отношении протестующих против фальсификации президентских выборов 2020 года. Санкции также коснулись руководителей исправительных учреждений.

Под санкции также попали давние сторонники режима Лукашенко, например генеральный директор БелТА Ирина Акулович, ведущий программы "Сенат" на канале СТВ и председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, а также бывший руководитель пресс-службы Лукашенко Дмитрий Жук. Эти люди активно распространяли ложную информацию и дезинформацию, пропагандировали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу. Поделиться

Какие последствия будут иметь лица после введенных санкций ЕС

В целом ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются на 261 физическое и 37 юридических лиц.

Санкции включают замораживание активов и запрещение гражданам и компаниям ЕС предоставлять им средства. Также введен запрет на поездки, что не позволяет этим лицам въезжать или следовать транзитом через территорию ЕС.

Напомним, 26 июня послы стран-членов ЕС одобрили новые ограничения против Беларуси за поддержку войны России против Украины.

Они включали запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории ЕС прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Беларуси, в том числе при перевозке грузовиками, зарегистрированными за пределами Беларуси.