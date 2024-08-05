ЕС расширил санкции против Белоруссии. Что туда вошло

Совет Евросоюза принял решение о введении санкций в отношении 28 человек за их роль в непрерывных репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.
Главные тезисы
- Список санкций включает высокопоставленных должностных лиц и их сторонников, пропагандирующих ложную информацию и дезинформацию.
- Ограничительные меры включают в себя замораживание активов, запрет на поездки и ограничение финансовых операций с лицами, включенными в список.
- Санкции также предусматривают запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории ЕС прицепами, зарегистрированными в Беларуси.
Против кого ЕС расширил санкции в Беларуси
Как отмечается, санкции введены против двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси.
Этот орган отвечает за политические преследования, произвольные аресты и жестокое обращение с активистами и членами гражданского общества.
Также в санкционный список внесены прокуроры и судьи, принимавшие политически мотивированные приговоры, особенно в отношении протестующих против фальсификации президентских выборов 2020 года. Санкции также коснулись руководителей исправительных учреждений.
Какие последствия будут иметь лица после введенных санкций ЕС
В целом ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются на 261 физическое и 37 юридических лиц.
Санкции включают замораживание активов и запрещение гражданам и компаниям ЕС предоставлять им средства. Также введен запрет на поездки, что не позволяет этим лицам въезжать или следовать транзитом через территорию ЕС.
Напомним, 26 июня послы стран-членов ЕС одобрили новые ограничения против Беларуси за поддержку войны России против Украины.
Они включали запрет на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории ЕС прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Беларуси, в том числе при перевозке грузовиками, зарегистрированными за пределами Беларуси.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-