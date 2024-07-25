Введенные из-за развязанной Россией преступной войны против Украины западные санкции, создали уже немало проблем экономике и бизнесу страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Западные санкции создают проблемы для российской экономики, включая задержки платежей и ограничения в торговле.
- Криптовалюта становится альтернативой для обхода финансовых ограничений и упрощения международных платежей.
- Торговые соглашения с партнерами, такими как Китай и Турция, становятся вызовом из-за ограничений со стороны Запада.
- Российская экономика испытывает ухудшение импорта и угрожающее влияние на потребительский рынок из-за санкций.
- Отсутствие нормальных платежей за товары может привести к серьезным последствиям для страны, зависящей от экспорта и импорта.
Что известно о последствиях влияния западных санкций на российскую экономику
В материале издания отмечается, что после введенных западными странами санкций одной из главных проблем для нее является проведение платежей в ходе торговых операций.
В частности, проблемы с расчетами России с банками стран-партнеров, такими как Турция и Китай, могут, наконец, разрушить экономику страны-агрессоры.
Журналисты подчеркивают, что в 2023 году объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных 240 млрд. долларов.
Однако большинство торговых соглашений с Китаем возможно только при условии задействования агентов и посредников из стран бывшего СССР.
Это не позволяет китайским юаням попадать в Россию.
В то же время, банки Узбекистана, Казахстана и других стран Центральной Азии затягивают обработку платежей для логистических компаний и все чаще вообще отказываются это делать.
Известность набирают расчеты в криптовалюте через Гонконг, однако и в этом случае приходится пользоваться помощью посредников из Узбекистана и Казахстана.
Российские компании даже пробовали заключать бартерные сделки и валютные свопы с импортерами в тех же банках.
Сейчас у России есть значительные проблемы в финансовых расчетах с Китаем и Турцией.
Торговля с Турцией также ведется в основном в рублях, а доля турецкого экспорта выросла на 50% в первом полугодии.
Торговля с Индией ведется в рупиях и влияние на индийские банки со стороны западных стран достаточно ограничено, поскольку рупия не является полностью конвертируемой валютой.
После начала преступного вторжения армии РФ в Украину страна-агрессорка накопила на счета в индийских банках миллиарды долларов.
При этом Резервный банк Индии в июле 2022 г. разработал специальные провалы, которые позволили России использовать эти деньги.
Согласно этим правилам средства можно инвестировать в проекты или местные ценные бумаги, а также корректировать покупки товаров и услуг на будущую дату.
Россия в больших объемах закупает у Индии смартфоны и другие электротовары, химикаты и фармацевтику, продукты питания, сельскохозяйственные инструменты и текстиль.
При этом на инвестиции распространяются сроки блокировки, и они не подлежат передаче, что усложняет их ликвидацию Россией.
При этом нефть, основной экспорт России в Индию, в основном оплачивается дирхамами ОАЭ, но также используется долларами и евро, а некоторые частные нефтеперерабатывающие компании используют юани.
Как проблемы с расчетами и ограничениями на импорт влияют на российскую экономику
Отмечается, что задержки при проведении трансграничных платежей составляют в среднем 10-16 дней.
По словам аналитика "Финама" Александра Потавина, центробанк страны-агрессорки поощряет использование криптовалюты, чтобы обойти западные санкции и облегчить перевод валюты за границу.
Первый заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин заявил, что отсутствие "нормальных платежей" за товары будет "означать смерть для страны, которая зависит от экспорта и импорта".
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