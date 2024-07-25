Введенные из-за развязанной Россией преступной войны против Украины западные санкции, создали уже немало проблем экономике и бизнесу страны-агрессорки.

Что известно о последствиях влияния западных санкций на российскую экономику

В материале издания отмечается, что после введенных западными странами санкций одной из главных проблем для нее является проведение платежей в ходе торговых операций.

В частности, проблемы с расчетами России с банками стран-партнеров, такими как Турция и Китай, могут, наконец, разрушить экономику страны-агрессоры.

Журналисты подчеркивают, что в 2023 году объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных 240 млрд. долларов.

Антироссийские санкции

Однако большинство торговых соглашений с Китаем возможно только при условии задействования агентов и посредников из стран бывшего СССР.

Это не позволяет китайским юаням попадать в Россию.

В то же время, банки Узбекистана, Казахстана и других стран Центральной Азии затягивают обработку платежей для логистических компаний и все чаще вообще отказываются это делать.

Известность набирают расчеты в криптовалюте через Гонконг, однако и в этом случае приходится пользоваться помощью посредников из Узбекистана и Казахстана.

Российские компании даже пробовали заключать бартерные сделки и валютные свопы с импортерами в тех же банках.

Сейчас у России есть значительные проблемы в финансовых расчетах с Китаем и Турцией.

Торговля с Турцией также ведется в основном в рублях, а доля турецкого экспорта выросла на 50% в первом полугодии.

Торговля с Индией ведется в рупиях и влияние на индийские банки со стороны западных стран достаточно ограничено, поскольку рупия не является полностью конвертируемой валютой.

После начала преступного вторжения армии РФ в Украину страна-агрессорка накопила на счета в индийских банках миллиарды долларов.

При этом Резервный банк Индии в июле 2022 г. разработал специальные провалы, которые позволили России использовать эти деньги.

Согласно этим правилам средства можно инвестировать в проекты или местные ценные бумаги, а также корректировать покупки товаров и услуг на будущую дату.

Россия в больших объемах закупает у Индии смартфоны и другие электротовары, химикаты и фармацевтику, продукты питания, сельскохозяйственные инструменты и текстиль.

При этом на инвестиции распространяются сроки блокировки, и они не подлежат передаче, что усложняет их ликвидацию Россией.

При этом нефть, основной экспорт России в Индию, в основном оплачивается дирхамами ОАЭ, но также используется долларами и евро, а некоторые частные нефтеперерабатывающие компании используют юани.

Как проблемы с расчетами и ограничениями на импорт влияют на российскую экономику

Отмечается, что задержки при проведении трансграничных платежей составляют в среднем 10-16 дней.

По словам аналитика "Финама" Александра Потавина, центробанк страны-агрессорки поощряет использование криптовалюты, чтобы обойти западные санкции и облегчить перевод валюты за границу.

Сложности с платежами между странами усугубляют ситуацию, прежде всего с импортом. Потребительский рынок в России становится и будет становиться хуже, а импорт комплектующих будет постепенно ухудшаться, прогнозирует специалист из российских регионов Наталья Зубаревич. Поделиться

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин заявил, что отсутствие "нормальных платежей" за товары будет "означать смерть для страны, которая зависит от экспорта и импорта".