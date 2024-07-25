Західні санкції поступово руйнують російську економіку

Введені через розв'язану Росією злочинну війну проти України західні санкції, створили вже чимало проблем економіці та бізнесу країни-агресорки.

Що відомо про наслідки впливу західних санкцій на російську економіку

У матеріалі видання зазначається, що після введенних західними країнами санкцій однією з головних проблем для неї становить проведення платежів під час торгівельних операцій.

Зокрема, проблеми із розрахунками Росії з банками країн-партнерів, такими як Туреччина та Китай, можуть врешті-решт зруйнувати економіку країни-агресорки.

Журналісти підкреслюють, що у 2023 році обсяг торгівлі між Росією та Китаєм досяг рекордних 240 млрд доларів.

Антиросійські санкції

Однак більшість торгівельних угод з Китаєм можлива лише за умови задіяння агентів та посередників з країн колишнього СРСР.

Це не дає змоги китайським юаням потрапляти до Росії.

У той же час банки Узбекистану, Казахстану та інших країн Центральної Азії затягують обробку платежів для логістичних компаній і все частіше взагалі відмовляються це робити.

Популярність набирають розрахунки у криптовалюті через Гонконг, однак і у цьому випадку доводиться користуватись допомогою посередників з Узбекістану та Казахстану.

Російські компанії навіть пробували укладати бартерні угоди та валютні свопи з імпортерами у тих же самих банках.

Наразі Росія має значні проблеми у фінансових розрахунках з Китаєм та Туреччиною.

Торгівля з Туреччиною також ведеться в основному в рублях, а частка турецького експорту зросла на 50% у першому півріччі.

Торгівля з Індією ведеться в рупіях і вплив на індійські банки з боку західних країн доволі обмежений, оскільки рупія не є повністю конвертованою валютою.

Після початку злочинного вторгнення армії РФ в Україну країна-агресорка накопичила на рахунка в індійських банках мільярди доларів.

При цьому Резервний банк Індії у в липні 2022 розробив спеціальні правали, які дозволили Росії використовувати ці гроші.

Відповідно до цих правил, кошти можна інвестувати в проєкти або місцеві цінні папери, а також коригувати купівлі товарів і послуг на майбутню дату.

Росія у великих обсягах закуповує в Індії смартфони та інші електротовари, хімікати і фармацевтику, продукти харчування, сільськогосподарські інструменти та текстиль.

При цьому на інвестиції поширюються терміни блокування, і вони не підлягають передачі, що ускладнює їх ліквідацію Росією.

При цьому нафту, основний експорт Росії в Індію, в основному оплачують дирхамами ОАЕ, але також використовують долари і євро, а деякі приватні нафтопереробні компанії використовують юані.

Як проблеми із розрахунками та обмеженнями на імпорт впливають на російську економіку

Зазначається, що наразі затримки під час проведення транскордонних платежів становлять у середньому 10-16 днів.

За словами аналітика "Фінам" Олександра Потавіна, центробанк країни-агресорки заохочує використання криптовалюти", щоб обійти західні санкції і полегшити переказ валюти за кордон.

Складнощі з платежами між країнами погіршують ситуацію, насамперед з імпортом. Споживчий ринок у Росії стає і буде ставати гіршим, а імпорт комплектуючих буде поступово погіршуватися, - прогнозує фахівець з російських регіонів Наталя Зубаревич. Поширити

Перший заступник голови Центробанку РФ Володимир Чистюхін заявив, що відсутність "нормальних платежів" за товари "означатиме смерть для країни, яка залежить від експорту та імпорту".