ЄС створить супутникову мережу для військової розвідки
Категорія
Технології
Дата публікації

ЄС створить супутникову мережу для військової розвідки

супутник
Джерело:  The Telegraph

Європейський Союз прагне незалежності від США в цьому питанні.

Головні тези:

  • Європейський Союз розглядає можливість створення супутникової мережі для військової розвідки від США.
  • Створення нової супутникової мережі допоможе ЄС у підвищенні безпеки та координації військових дій.
  • Європейська комісія прагне розширити свої супутникові потужності заради покращення геопросторової розвідувальної підтримки.

В ЄС задумалися над створенням власної супутникової мережі

Європейський Союз може створити нову супутникову мережу для військової розвідки, яка частково замінить можливості США.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

З огляду на зміни в геополітичній ситуації, Європейська комісія розглядає можливість розширення своїх супутникових потужностей для поліпшення геопросторової розвідувальної підтримки безпеки.

Андрюс Кубілюс

Андрюс Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони та космосу

За його словами, попри те, що перемовини тільки розпочалися, нова мережа буде використовуватися для виявлення загроз, серед яких пересування військ, а також для координації військових дій.

Ми прагнемо створити спеціальну систему як державну службу спостереження за Землею. Вона матиме високі технології і високу доступність даних.

До слова, Велика Британія може створити альянс без США для передачі розвідданих. За інформацією журналістів, дехто в Міноборони Британії пропонує створити підгрупу, яка б дозволила обмінюватися інформацією без заборони США.

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Категорія
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