ЄС створить супутникову мережу для військової розвідки

Європейський Союз прагне незалежності від США в цьому питанні.
Головні тези:
- Європейський Союз розглядає можливість створення супутникової мережі для військової розвідки від США.
- Створення нової супутникової мережі допоможе ЄС у підвищенні безпеки та координації військових дій.
- Європейська комісія прагне розширити свої супутникові потужності заради покращення геопросторової розвідувальної підтримки.
В ЄС задумалися над створенням власної супутникової мережі
Європейський Союз може створити нову супутникову мережу для військової розвідки, яка частково замінить можливості США.
Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
За його словами, попри те, що перемовини тільки розпочалися, нова мережа буде використовуватися для виявлення загроз, серед яких пересування військ, а також для координації військових дій.
До слова, Велика Британія може створити альянс без США для передачі розвідданих. За інформацією журналістів, дехто в Міноборони Британії пропонує створити підгрупу, яка б дозволила обмінюватися інформацією без заборони США.
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