ЄС створить супутникову мережу для військової розвідки

Європейський Союз прагне незалежності від США в цьому питанні.

В ЄС задумалися над створенням власної супутникової мережі

Європейський Союз може створити нову супутникову мережу для військової розвідки, яка частково замінить можливості США.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

З огляду на зміни в геополітичній ситуації, Європейська комісія розглядає можливість розширення своїх супутникових потужностей для поліпшення геопросторової розвідувальної підтримки безпеки. Андрюс Кубілюс Єврокомісар з питань оборони та космосу

За його словами, попри те, що перемовини тільки розпочалися, нова мережа буде використовуватися для виявлення загроз, серед яких пересування військ, а також для координації військових дій.

Ми прагнемо створити спеціальну систему як державну службу спостереження за Землею. Вона матиме високі технології і високу доступність даних. Поширити

До слова, Велика Британія може створити альянс без США для передачі розвідданих. За інформацією журналістів, дехто в Міноборони Британії пропонує створити підгрупу, яка б дозволила обмінюватися інформацією без заборони США.