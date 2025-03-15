ЕС создаст спутниковую сеть для военной разведки
Категория
Технологии
Дата публикации

ЕС создаст спутниковую сеть для военной разведки

спутник
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Источник:  The Telegraph

Европейский Союз стремится к независимости от США в этом вопросе.

Главные тезисы

  • Европейский Союз планирует создать спутниковую сеть для военной разведки в целях независимости от США.
  • Создание новой спутниковой сети поможет повысить безопасность и координацию военных действий в Европейском Союзе.
  • Европейская комиссия стремится расширить свои спутниковые мощности для улучшения геопространственной разведывательной поддержки безопасности.

В ЕС задумались над созданием собственной спутниковой сети

Европейский Союз может создать новую спутниковую сеть для военной разведки, которая отчасти заменит возможности США.

Об этом заявил европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Учитывая изменения в геополитической ситуации, Европейская комиссия рассматривает возможность расширения своих спутниковых мощностей для улучшения геопространственной разведывательной поддержки безопасности.

Андрюс Кубилюс

Андрюс Кубилюс

Еврокомиссар по обороне и космосу

По его словам, несмотря на то, что переговоры только начались, новая сеть будет использоваться для выявления угроз, включая передвижение войск, а также для координации военных действий.

Мы стремимся создать специальную систему как государственную службу наблюдения за Землей. Она будет иметь высокие технологии и высокую доступность данных.

К слову, Великобритания может создать альянс без США для передачи разведданных. По информации журналистов, некоторые в Минобороны Британии предлагает создать подгруппу, которая позволила бы обмениваться информацией без запрета США.

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