ЕС создаст спутниковую сеть для военной разведки

Европейский Союз стремится к независимости от США в этом вопросе.

В ЕС задумались над созданием собственной спутниковой сети

Европейский Союз может создать новую спутниковую сеть для военной разведки, которая отчасти заменит возможности США.

Об этом заявил европейский комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Учитывая изменения в геополитической ситуации, Европейская комиссия рассматривает возможность расширения своих спутниковых мощностей для улучшения геопространственной разведывательной поддержки безопасности. Андрюс Кубилюс Еврокомиссар по обороне и космосу

По его словам, несмотря на то, что переговоры только начались, новая сеть будет использоваться для выявления угроз, включая передвижение войск, а также для координации военных действий.

Мы стремимся создать специальную систему как государственную службу наблюдения за Землей. Она будет иметь высокие технологии и высокую доступность данных. Поделиться

К слову, Великобритания может создать альянс без США для передачи разведданных. По информации журналистов, некоторые в Минобороны Британии предлагает создать подгруппу, которая позволила бы обмениваться информацией без запрета США.