ЄС ухвалив запрошення України та Молдови до "роумінгового безвізу"
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС ухвалив запрошення України та Молдови до "роумінгового безвізу"

Рада Європи
ЄС

Рада Європейського Союзу 25 липня ухвалила остаточне рішення запросити Україну та Молдову до "зони роумінгу, як вдома" з 1 січня 2026 року. Для України запрошення діє з 14 липня, для Молдови — з 25 липня.

Головні тези:

  • Рада ЄС ухвалила запрошення України та Молдови до “роумінгового безвізу” з 1 січня 2026 року.
  • Угода гарантує українцям та молдаванам можливість здійснювати дзвінки та користуватися мобільними даними в ЄС без додаткової оплати.

Україна матиме “роумінговий безвіз” із ЄС

Таким чином, молдавани та українці в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові та Україні зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення та користуватися мобільними даними без додаткової плати, як і у своїй рідній країні.

Окрім цього, угода гарантує споживачам якість та швидкість мобільного зв'язку за кордоном на тому ж рівні, який існує у їхніх країнах.

В Єврораді зазначили, що Молдова вже користується нижчими тарифами на роумінг завдяки угоді, укладеній у 2024 році.

Україна ж у 2022 році уклала добровільну угоду між ЄС та українськими операторами зв'язку. Угода, розрахована до кінця 2025 року, гарантує, що українці та громадяни країн-членів Євросоюзу зможуть користуватися "доступними та недорогими дзвінками, текстовими повідомленнями та інтернетом".

У лютому 2023 року Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У 2024 році Європейська Рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС, а Кабінет міністрів України, своєю чергою, створив умови для набуття країною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

У червні 2025 року Київ передав Єврокомісії повідомлення про завершення всіх необхідних законодавчих процедур для приєднання до зони роумінгу ЄС. А 14 липня Кабмін схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу.

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