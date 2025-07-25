ЄС ухвалив запрошення України та Молдови до "роумінгового безвізу"

Рада Європейського Союзу 25 липня ухвалила остаточне рішення запросити Україну та Молдову до "зони роумінгу, як вдома" з 1 січня 2026 року. Для України запрошення діє з 14 липня, для Молдови — з 25 липня.

Україна матиме “роумінговий безвіз” із ЄС

Таким чином, молдавани та українці в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові та Україні зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення та користуватися мобільними даними без додаткової плати, як і у своїй рідній країні.

Окрім цього, угода гарантує споживачам якість та швидкість мобільного зв'язку за кордоном на тому ж рівні, який існує у їхніх країнах.

В Єврораді зазначили, що Молдова вже користується нижчими тарифами на роумінг завдяки угоді, укладеній у 2024 році.

Україна ж у 2022 році уклала добровільну угоду між ЄС та українськими операторами зв'язку. Угода, розрахована до кінця 2025 року, гарантує, що українці та громадяни країн-членів Євросоюзу зможуть користуватися "доступними та недорогими дзвінками, текстовими повідомленнями та інтернетом". Поширити

У лютому 2023 року Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У 2024 році Європейська Рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС, а Кабінет міністрів України, своєю чергою, створив умови для набуття країною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.