ЄС ухвалив запрошення України та Молдови до "роумінгового безвізу"

Рада Європейського Союзу 25 липня ухвалила остаточне рішення запросити Україну та Молдову до "зони роумінгу, як вдома" з 1 січня 2026 року. Для України запрошення діє з 14 липня, для Молдови — з 25 липня.
Головні тези:
- Рада ЄС ухвалила запрошення України та Молдови до “роумінгового безвізу” з 1 січня 2026 року.
- Угода гарантує українцям та молдаванам можливість здійснювати дзвінки та користуватися мобільними даними в ЄС без додаткової оплати.
Україна матиме “роумінговий безвіз” із ЄС
Таким чином, молдавани та українці в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові та Україні зможуть здійснювати дзвінки, надсилати текстові повідомлення та користуватися мобільними даними без додаткової плати, як і у своїй рідній країні.
Окрім цього, угода гарантує споживачам якість та швидкість мобільного зв'язку за кордоном на тому ж рівні, який існує у їхніх країнах.
В Єврораді зазначили, що Молдова вже користується нижчими тарифами на роумінг завдяки угоді, укладеній у 2024 році.
У лютому 2023 року Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У 2024 році Європейська Рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС, а Кабінет міністрів України, своєю чергою, створив умови для набуття країною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.
У червні 2025 року Київ передав Єврокомісії повідомлення про завершення всіх необхідних законодавчих процедур для приєднання до зони роумінгу ЄС. А 14 липня Кабмін схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу.
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