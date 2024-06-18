Україна приєдналася до спільної роумінгової зони із ЄС

Українці зможуть отримати послуги роумінгу у країнах Євросоюзу у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH).
Головні тези:
- Президент підписав закон, який дозволяє реалізацію цієї норми та є частиною євроінтеграції України в сфері електронних комунікацій.
- Ревізійна рада контролюватиме фінансування ЄС для України з метою запобігання корупції та шахрайству.
- Аудиторська рада складатиметься з трьох членів і базуватиметься в Брюсселі, з допоміжним органом у Києві.
- Ревізійна рада має право вимагати інформацію, здійснювати перевірки та контроль системи управління в Україні.
Українці у країнах ЄС зможуть користуватись мобільними послугами без додаткової плати
Українці зможуть отримати послуги роумінгу у країнах Євросоюзу у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH). Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу".
Цей закон Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому 22 травня.
Документ прийняли на виконання однієї з умов євроінтеграції України в сфері електронних комунікацій.
Він забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна — ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH).
RLAH — це послуга, яка означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.
Вступ України в ЄС. Посли Євросоюзу ухвалили важливе рішення
Постійні представники держав-членів Європейського Союзу на офіційному рівні домовилися про переговорні рамки для перемовин щодо вступу України та Молдови у блок.
Факт ухвалення цього рішення підтвердило бельгійське головування в Раді Європейського Союзу.
Згідно з останніми даними, уже 25 червня повинна відбутися міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.
Варто звернути увагу на те, що кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції, адже саме цього місяця добігає завершення головування Бельгії в Раді ЄС.
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