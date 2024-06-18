Україна приєдналася до спільної роумінгової зони із ЄС

Українці зможуть отримати послуги роумінгу у країнах Євросоюзу у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH).

Українці у країнах ЄС зможуть користуватись мобільними послугами без додаткової плати

Українці зможуть отримати послуги роумінгу у країнах Євросоюзу у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH). Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу".

Цей закон Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому 22 травня.

Документ прийняли на виконання однієї з умов євроінтеграції України в сфері електронних комунікацій.

Він забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна — ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH).

RLAH — це послуга, яка означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

Вступ України в ЄС. Посли Євросоюзу ухвалили важливе рішення

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу на офіційному рівні домовилися про переговорні рамки для перемовин щодо вступу України та Молдови у блок.

Факт ухвалення цього рішення підтвердило бельгійське головування в Раді Європейського Союзу.

Згідно з останніми даними, уже 25 червня повинна відбутися міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Варто звернути увагу на те, що кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції, адже саме цього місяця добігає завершення головування Бельгії в Раді ЄС.