Украина присоединилась к общей роуминговой зоне с ЕС
Категория
Украина
Дата публикации

Украина присоединилась к общей роуминговой зоне с ЕС

Верховная Рада Украины
Украина присоединилась к общей роуминговой зоне с ЕС
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Украинцы смогут получить роуминговые услуги в странах Евросоюза в режиме "Роуминг как дома" (RLAH).

Главные тезисы

  • Президент подписал закон, разрешающий реализацию этой нормы и являющийся частью евроинтеграции Украины в сфере электронных коммуникаций.
  • Ревизионный совет будет контролировать финансирование ЕС для Украины с целью предотвращения коррупции и мошенничества.
  • Аудиторский совет будет состоять из трех членов и будет базироваться в Брюсселе, со вспомогательным органом в Киеве.
  • Ревизионный совет имеет право требовать информацию, осуществлять проверку и контроль системы управления в Украине.

Украинцы в странах ЕС смогут пользоваться мобильными услугами без дополнительной платы

Украинцы смогут получить роуминговые услуги в странах Евросоюза в режиме "Роуминг как дома" (RLAH). Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующих по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм законодательства Европейского Союза по роумингу".

Этот закон Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 22 мая.

Документ был принят во исполнение одного из условий евроинтеграции Украины в сфере электронных коммуникаций.

Он обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина-ЕС и получение украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме "Роуминг как дома" (RLAH).

RLAH — это услуга, которая означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно, услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующих по Украине.

Вступление Украины в ЕС. Послы Евросоюза приняли важное решение

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза на официальном уровне договорились о переговорных рамках для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.

Факт принятия этого решения подтвердило бельгийское председательство в Совете Европейского Союза.

Согласно последним данным, уже 25 июня должна пройти межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Следует обратить внимание на то, что конец июня уже долгое время был ожидаемой датой проведения межправительственной конференции, ведь именно в этом месяце идет завершение председательства Бельгии в Совете ЕС.

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