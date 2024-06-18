Украина присоединилась к общей роуминговой зоне с ЕС

Украинцы смогут получить роуминговые услуги в странах Евросоюза в режиме "Роуминг как дома" (RLAH).
Главные тезисы
- Президент подписал закон, разрешающий реализацию этой нормы и являющийся частью евроинтеграции Украины в сфере электронных коммуникаций.
- Ревизионный совет будет контролировать финансирование ЕС для Украины с целью предотвращения коррупции и мошенничества.
- Аудиторский совет будет состоять из трех членов и будет базироваться в Брюсселе, со вспомогательным органом в Киеве.
- Ревизионный совет имеет право требовать информацию, осуществлять проверку и контроль системы управления в Украине.
Украинцы в странах ЕС смогут пользоваться мобильными услугами без дополнительной платы
Украинцы смогут получить роуминговые услуги в странах Евросоюза в режиме "Роуминг как дома" (RLAH). Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующих по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм законодательства Европейского Союза по роумингу".
Этот закон Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 22 мая.
Документ был принят во исполнение одного из условий евроинтеграции Украины в сфере электронных коммуникаций.
Он обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина-ЕС и получение украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме "Роуминг как дома" (RLAH).
RLAH — это услуга, которая означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно, услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующих по Украине.
Вступление Украины в ЕС. Послы Евросоюза приняли важное решение
Постоянные представители государств-членов Европейского Союза на официальном уровне договорились о переговорных рамках для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.
Факт принятия этого решения подтвердило бельгийское председательство в Совете Европейского Союза.
Согласно последним данным, уже 25 июня должна пройти межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
Следует обратить внимание на то, что конец июня уже долгое время был ожидаемой датой проведения межправительственной конференции, ведь именно в этом месяце идет завершение председательства Бельгии в Совете ЕС.
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