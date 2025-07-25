ЕС одобрил приглашение Украины и Молдовы к "роуминговому безвизу"

Совет Европейского Союза 25 июля принял окончательное решение пригласить Украину и Молдову в "зону роуминга как дома" с 1 января 2026 года. Для Украины приглашение действует с 14 июля, для Молдовы – с 25 июля.
Главные тезисы
- Совет Европейского Союза принял решение пригласить Украину и Молдову к “роуминговому безвизу” с 1 января 2026 года.
- Украинцы и молдаване смогут пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительной оплаты, как в своих странах.
- Соглашение гарантирует качество и скорость мобильной связи за рубежом на уровне, сравнимом с их родными странами.
У Украины будет "роуминговый безвиз" с ЕС
Таким образом, молдаване и украинцы в ЕС, а также граждане ЕС в Молдове и Украине смогут совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильными данными без дополнительной платы, как и в своей родной стране.
Кроме того, соглашение гарантирует потребителям качество и скорость мобильной связи за рубежом на том же уровне, который существует в их странах.
В Евросовете отметили, что Молдова уже пользуется более низкими тарифами на роуминг благодаря соглашению, заключенному в 2024 году.
В феврале 2023 года Европейская комиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. В 2024 году Европейский Совет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС, а Кабинет министров Украины, в свою очередь, создал условия для обретения страной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.
В июне 2025 года Киев передал Еврокомиссии уведомление о завершении всех необходимых законодательных процедур для присоединения к зоне роуминга ЕС. А 14 июля Кабмин одобрил решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга.
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