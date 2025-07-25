ЕС одобрил приглашение Украины и Молдовы к "роуминговому безвизу"

Совет Европейского Союза 25 июля принял окончательное решение пригласить Украину и Молдову в "зону роуминга как дома" с 1 января 2026 года. Для Украины приглашение действует с 14 июля, для Молдовы – с 25 июля.

У Украины будет "роуминговый безвиз" с ЕС

Таким образом, молдаване и украинцы в ЕС, а также граждане ЕС в Молдове и Украине смогут совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильными данными без дополнительной платы, как и в своей родной стране.

Кроме того, соглашение гарантирует потребителям качество и скорость мобильной связи за рубежом на том же уровне, который существует в их странах.

В Евросовете отметили, что Молдова уже пользуется более низкими тарифами на роуминг благодаря соглашению, заключенному в 2024 году.

Украина в 2022 году заключила добровольное соглашение между ЕС и украинскими операторами связи. Договор, рассчитанный до конца 2025 года, гарантирует, что украинцы и граждане стран-членов Евросоюза смогут пользоваться "доступными и недорогими звонками, текстовыми сообщениями и интернетом". Поделиться

В феврале 2023 года Европейская комиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. В 2024 году Европейский Совет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС, а Кабинет министров Украины, в свою очередь, создал условия для обретения страной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.