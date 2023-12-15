Киевстар стабилизировал связь в Киеве и возобновил роуминг

Украинский оператор мобильной связи "Киевстар" возобновил услугу международного голосового роуминга. Также удалось стабилизировать связь в Киеве.

Киевстар возобновил связь после кибератаки

За прошедшие сутки специалисты компании возобновили услугу международного голосового роуминга, устранили проблему с обрывами звонков и стабилизировали связь в Киеве.

В настоящее время более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в трудоспособном состоянии.

Эта хакерская атака превратилась в многочасовой марафон работы. Но наша сеть возобновляется после масштабной кибератаки. И, наконец, мы можем сказать, что LTE работает в ряде областей! – говорится в сообщении. Поделиться

Абонентам доступна голосовая связь, в том числе – в международном роуминге, услуги "Домашнего Интернета".

Со вчерашнего дня начато восстановление доступа к услугам мобильной передачи данных, в частности на западе Украины. Сегодня в планах компании – дальнейшее восстановление услуг передачи данных.

Технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности, - сообщили в пресс-службе "Киевстар". Поделиться

Там также акцентировали, что информирование о 100% работоспособности сервисов компания будет делать по завершении всех стабилизационных мер.

Что известно о кибератаке на Киевстар

Утром 12 декабря у пользователей Киевстара исчезла мобильная связь. В компании позже сообщили о мощной кибератаке.

Российские хакеры из группы "Солнцепек", являющейся хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ, взяли на себя ответственность за кибератаку на оператора.

СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям, среди которых государственная измена и диверсия.

Главное управление разведки заявило, что российская кибератака была направлена против гражданских и не оказывала влияния на ВСУ.