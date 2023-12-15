Київстар стабілізував звʼязок у Києві та відновив роумінг

Український оператор мобільного зв'язку "Київстар" відновив послугу міжнародного голосового роумінгу. Також вдалося стабілізувати зв'язок у Києві.

Київстар відновив звʼязок після кібератаки

За минулу добу спеціалісти компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків та стабілізували зв'язок в Києві.

Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані.

Ця хакерська атака перетворилась в багатогодинний марафон роботи. Але наша мережа відновлюється після масштабної кібератаки. І нарешті ми можемо сказати, що LTE працює в низці областей! - йдеться в повідомленні. Поширити

Абонентам доступний голосовий зв`язок, в тому числі - в міжнародному роумінгу, послуги "Домашнього Інтернету".

Відучора розпочато відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних, зокрема на заході України. Сьогодні в планах компанії - подальше відновлення послуг передачі даних.

Технічні роботи відбувається поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки, - повідомили в прес-службі "Київстар". Поширити

Там також акцентували, що інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.

Що відомо про кібератаку на Київстар

Зранку 12 грудня у користувачів Київстару зник мобільний зв'язок. У компанії пізніше повідомили про потужну кібератаку.

Російські хакери з групи "Солнцепек", яка є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ, взяли на себе відповідальність за кібератаку на оператора.

СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких державна зрада та диверсія.

Головне управління розвідки заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на ЗСУ.