Київстар стабілізував звʼязок у Києві та відновив роумінг

Український оператор мобільного зв'язку "Київстар" відновив послугу міжнародного голосового роумінгу. Також вдалося стабілізувати зв'язок у Києві.
Київстар відновив звʼязок після кібератаки
За минулу добу спеціалісти компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків та стабілізували зв'язок в Києві.
Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані.
Абонентам доступний голосовий зв`язок, в тому числі - в міжнародному роумінгу, послуги "Домашнього Інтернету".
Відучора розпочато відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних, зокрема на заході України. Сьогодні в планах компанії - подальше відновлення послуг передачі даних.
Там також акцентували, що інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.
Що відомо про кібератаку на Київстар
Зранку 12 грудня у користувачів Київстару зник мобільний зв'язок. У компанії пізніше повідомили про потужну кібератаку.
Російські хакери з групи "Солнцепек", яка є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ, взяли на себе відповідальність за кібератаку на оператора.
СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, серед яких державна зрада та диверсія.
Головне управління розвідки заявило, що російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на ЗСУ.
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