ЄС виділить для України 6 млрд євро на дрони

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що перший оборонний пакет для України з кредиту у розмірі 90 млрд євро становитиме близько 6 млрд євро. Ці кошти будуть витрачені безпосередньо на дрони.

Україна отримає 6 млрд євро на дрони

За словами фон дер Ляєн, ці кошти будуть направлені Києву уже в 2 кварталі 2026 року.

На цьому тлі вона нагадала, що обіцянка ЄС щодо рішення надати Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів уже виконана.

Ми виплатимо перший транш у розмірі 45 мільярдів євро за 2026 рік, ще цього кварталу. Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії

Як зазначила очільниця ЄК, близько 30 млрд євро із загальної суми кредиту будуть скеровані саме на бюджетні потреби України, а дві третини — на оборону.

Перший оборонний пакет буде стосуватися дронів з України для України, вартістю близько 6 мільярдів євро, — наголосила фон дер Ляєн.

На цьому тлі глава ЄК пообіцяла, що Євросоюз "продовжуватиме підтримку хороброго українського народу та його збройних сил".