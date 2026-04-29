ЄС виділить для України 6 млрд євро на дрони

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що перший оборонний пакет для України з кредиту у розмірі 90 млрд євро становитиме близько 6 млрд євро. Ці кошти будуть витрачені безпосередньо на дрони.
Головні тези:
- Перший транш у розмірі 45 мільярдів євро виплатять уже в 2026 році.
- Одна третина від 90 млрд євро кредиту від ЄС піде на бюджетні потреби України.
Україна отримає 6 млрд євро на дрони
За словами фон дер Ляєн, ці кошти будуть направлені Києву уже в 2 кварталі 2026 року.
На цьому тлі вона нагадала, що обіцянка ЄС щодо рішення надати Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів уже виконана.
Як зазначила очільниця ЄК, близько 30 млрд євро із загальної суми кредиту будуть скеровані саме на бюджетні потреби України, а дві третини — на оборону.
На цьому тлі глава ЄК пообіцяла, що Євросоюз "продовжуватиме підтримку хороброго українського народу та його збройних сил".
