Категорія
Україна
Дата публікації

ЄС виділить для України 6 млрд євро на дрони

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що перший оборонний пакет для України з кредиту у розмірі 90 млрд євро становитиме близько 6 млрд євро. Ці кошти будуть витрачені безпосередньо на дрони.

Головні тези:

  • Перший транш у розмірі 45 мільярдів євро виплатять уже в 2026 році.
  • Одна третина від 90 млрд євро кредиту від ЄС піде на бюджетні потреби України.

Україна отримає 6 млрд євро на дрони

За словами фон дер Ляєн, ці кошти будуть направлені Києву уже в 2 кварталі 2026 року.

На цьому тлі вона нагадала, що обіцянка ЄС щодо рішення надати Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів уже виконана.

Ми виплатимо перший транш у розмірі 45 мільярдів євро за 2026 рік, ще цього кварталу.

Президентка Європейської комісії

Як зазначила очільниця ЄК, близько 30 млрд євро із загальної суми кредиту будуть скеровані саме на бюджетні потреби України, а дві третини — на оборону.

Перший оборонний пакет буде стосуватися дронів з України для України, вартістю близько 6 мільярдів євро, — наголосила фон дер Ляєн.

На цьому тлі глава ЄК пообіцяла, що Євросоюз "продовжуватиме підтримку хороброго українського народу та його збройних сил".

У той час як Росія посилює свою агресію, Європа посилює нашу підтримку України, — підсумувала фон дер Ляєн.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Глава МЗС Естонії виступив проти президента після скандальної заяви про РФ
Маргус Тсахкна
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вимагає від Ізраїлю арештувати судно з краденим зерном
Офіс Генерального прокурора
Кравченко
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія прагне зірвати оборонну співпрацю України з країнами Близького Сходу — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?