Глава МЗС Естонії виступив проти президента після скандальної заяви про РФ
Глава МЗС Естонії виступив проти президента після скандальної заяви про РФ

Джерело:  ERR

Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна звернув увагу на те, що пропозиція президента країни Алара Каріса щодо відновлення діалогу з Росією йде в розріз з зовнішньою політикою Естонії.

Головні тези:

  • Президент Естонії потрапив під шквал критики з боку багатьох різних політиків.
  • Каріса публічно підтримав лише лідер Фінляндії Александр Стубб.

Новий скандал в Естонії — усі деталі

Нещодавно естонський президент почав стверджувати, що члени ЄС повинні уже вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна.

На переконання Каріса, у центрі уваги такоє має бути модель взаємодії з Росією.

Такий підхід до справ не надто сподобався главі МЗМ Естонії — він його одразу публічно розкритикував.

Бажання Алара Каріса вести діалог з Росією суперечить усій європейській та естонській зовнішній політиці і, навпаки, дасть Путіну можливість висунути свої вимоги, умови та ультиматуми.

Маргус Тсахкна

Маргус Тсахкна

На цьому тлі дипломат також відреагував на слова Каріса про те, що Європа припустилася серйозної помилки, оскільки не пішла на переговори з Путіним в 2022 році.

Я нагадаю Алару Карісу, що на той час Путін висунув ультиматуми щодо суверенітету та території України, а також щодо наших власних гарантій свободи та безпеки в контексті НАТО, — наголосив шеф естонської дипломатії.

