Глава МЗС Естонії виступив проти президента після скандальної заяви про РФ

Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна звернув увагу на те, що пропозиція президента країни Алара Каріса щодо відновлення діалогу з Росією йде в розріз з зовнішньою політикою Естонії.

Нещодавно естонський президент почав стверджувати, що члени ЄС повинні уже вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна.

На переконання Каріса, у центрі уваги такоє має бути модель взаємодії з Росією.

Такий підхід до справ не надто сподобався главі МЗМ Естонії — він його одразу публічно розкритикував.

Бажання Алара Каріса вести діалог з Росією суперечить усій європейській та естонській зовнішній політиці і, навпаки, дасть Путіну можливість висунути свої вимоги, умови та ультиматуми. Маргус Тсахкна Глава МЗС Естонії

На цьому тлі дипломат також відреагував на слова Каріса про те, що Європа припустилася серйозної помилки, оскільки не пішла на переговори з Путіним в 2022 році.