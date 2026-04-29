Глава МЗС Естонії виступив проти президента після скандальної заяви про РФ

Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна звернув увагу на те, що пропозиція президента країни Алара Каріса щодо відновлення діалогу з Росією йде в розріз з зовнішньою політикою Естонії.
Головні тези:
- Президент Естонії потрапив під шквал критики з боку багатьох різних політиків.
- Каріса публічно підтримав лише лідер Фінляндії Александр Стубб.
Новий скандал в Естонії — усі деталі
Нещодавно естонський президент почав стверджувати, що члени ЄС повинні уже вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна.
На переконання Каріса, у центрі уваги такоє має бути модель взаємодії з Росією.
Такий підхід до справ не надто сподобався главі МЗМ Естонії — він його одразу публічно розкритикував.
На цьому тлі дипломат також відреагував на слова Каріса про те, що Європа припустилася серйозної помилки, оскільки не пішла на переговори з Путіним в 2022 році.
Більше по темі
