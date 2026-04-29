Глава МИД Эстонии выступил против президента после скандального заявления о РФ

Шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна обратил внимание на то, что предложение президента страны Алара Кариса по возобновлению диалога с Россией идет в разрез с внешней политикой Эстонии.
Главные тезисы
- Президент Эстонии попал под шквал критики со стороны многих разных политиков.
- Кариса публично поддержал только лидер Финляндии Александр Стубб.
Новый скандал в Эстонии — все детали
Недавно эстонский президент начал утверждать, что члены ЕС должны уже сейчас планировать свои действия на время, когда закончится российско-украинская война.
По убеждению Кариса, в центре внимания должна быть модель взаимодействия с Россией.
Такой подход к делам не очень понравился главе МИД Эстонии — он его сразу публично раскритиковал.
На этом фоне дипломат также отреагировал на слова Кариса о том, что Европа допустила серьезную ошибку, поскольку не пошла на переговоры с Путиным в 2022 году.
