Глава МИД Эстонии выступил против президента после скандального заявления о РФ

Шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна обратил внимание на то, что предложение президента страны Алара Кариса по возобновлению диалога с Россией идет в разрез с внешней политикой Эстонии.

Новый скандал в Эстонии — все детали

Недавно эстонский президент начал утверждать, что члены ЕС должны уже сейчас планировать свои действия на время, когда закончится российско-украинская война.

По убеждению Кариса, в центре внимания должна быть модель взаимодействия с Россией.

Такой подход к делам не очень понравился главе МИД Эстонии — он его сразу публично раскритиковал.

Желание Алара Кариса вести диалог с Россией противоречит всей европейской и эстонской внешней политике и, наоборот, позволит Путину выдвинуть свои требования, условия и ультиматумы. Маргус Тсахкна Глава МИД Эстонии

На этом фоне дипломат также отреагировал на слова Кариса о том, что Европа допустила серьезную ошибку, поскольку не пошла на переговоры с Путиным в 2022 году.