Глава МИД Эстонии выступил против президента после скандального заявления о РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Маргус Тсахкна
Read in English
Читати українською
Источник:  ERR

Шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна обратил внимание на то, что предложение президента страны Алара Кариса по возобновлению диалога с Россией идет в разрез с внешней политикой Эстонии.

Главные тезисы

  • Президент Эстонии попал под шквал критики со стороны многих разных политиков.
  • Кариса публично поддержал только лидер Финляндии Александр Стубб.

Новый скандал в Эстонии — все детали

Недавно эстонский президент начал утверждать, что члены ЕС должны уже сейчас планировать свои действия на время, когда закончится российско-украинская война.

По убеждению Кариса, в центре внимания должна быть модель взаимодействия с Россией.

Такой подход к делам не очень понравился главе МИД Эстонии — он его сразу публично раскритиковал.

Желание Алара Кариса вести диалог с Россией противоречит всей европейской и эстонской внешней политике и, наоборот, позволит Путину выдвинуть свои требования, условия и ультиматумы.

Маргус Тсахкна

Глава МИД Эстонии

На этом фоне дипломат также отреагировал на слова Кариса о том, что Европа допустила серьезную ошибку, поскольку не пошла на переговоры с Путиным в 2022 году.

Я напомню Алару Карису, что в то время Путин выдвинул ультиматумы касательно суверенитета и территории Украины, а также по поводу наших собственных гарантий свободы и безопасности в контексте НАТО, — подчеркнул шеф эстонской дипломатии.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?