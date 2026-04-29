ЕС выделит для Украины 6 млрд евро на дроны

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что первый оборонный пакет для Украины из кредита в размере 90 млрд евро составит около 6 млрд евро. Эти средства будут потрачены непосредственно на дроны.

По словам фон дер Ляен, эти средства будут направлены Киеву уже во 2 квартале 2026 года.

На этом фоне она напомнила, что обещание ЕС касательно решения предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов уже выполнено.

Мы выплатим первый транш в размере 45 миллиардов евро за 2026 год, еще в этом квартале. Урсула фон дер Ляен Президент Европейской комиссии

Как отметила глава ЕК, около 30 млрд евро из общей суммы кредита будут направлены именно на бюджетные нужды Украины, а две трети — на оборону.

Первый оборонный пакет будет касаться дронов из Украины для Украины, стоимостью около 6 миллиардов евро, — подчеркнула фон дер Ляен.

На этом фоне глава ЕК пообещала, что Евросоюз будет "продолжать поддержку храброго украинского народа и его вооруженных сил".