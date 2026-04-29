ЕС выделит для Украины 6 млрд евро на дроны

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что первый оборонный пакет для Украины из кредита в размере 90 млрд евро составит около 6 млрд евро. Эти средства будут потрачены непосредственно на дроны.
Главные тезисы
- Первый транш в размере 45 млрд евро выплатят уже в 2026 году.
- Одна треть от 90 млрд евро пойдет на бюджетные нужды Украины.
Украина получит 6 млрд евро на дроны
По словам фон дер Ляен, эти средства будут направлены Киеву уже во 2 квартале 2026 года.
На этом фоне она напомнила, что обещание ЕС касательно решения предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов уже выполнено.
Как отметила глава ЕК, около 30 млрд евро из общей суммы кредита будут направлены именно на бюджетные нужды Украины, а две трети — на оборону.
На этом фоне глава ЕК пообещала, что Евросоюз будет "продолжать поддержку храброго украинского народа и его вооруженных сил".
