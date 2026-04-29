ЕС выделит для Украины 6 млрд евро на дроны
ЕС выделит для Украины 6 млрд евро на дроны

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что первый оборонный пакет для Украины из кредита в размере 90 млрд евро составит около 6 млрд евро. Эти средства будут потрачены непосредственно на дроны.

Главные тезисы

  • Первый транш в размере 45 млрд евро выплатят уже в 2026 году.
  • Одна треть от 90 млрд евро пойдет на бюджетные нужды Украины.

Украина получит 6 млрд евро на дроны

По словам фон дер Ляен, эти средства будут направлены Киеву уже во 2 квартале 2026 года.

На этом фоне она напомнила, что обещание ЕС касательно решения предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов уже выполнено.

Мы выплатим первый транш в размере 45 миллиардов евро за 2026 год, еще в этом квартале.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии

Как отметила глава ЕК, около 30 млрд евро из общей суммы кредита будут направлены именно на бюджетные нужды Украины, а две трети — на оборону.

Первый оборонный пакет будет касаться дронов из Украины для Украины, стоимостью около 6 миллиардов евро, — подчеркнула фон дер Ляен.

На этом фоне глава ЕК пообещала, что Евросоюз будет "продолжать поддержку храброго украинского народа и его вооруженных сил".

В то время как Россия усиливает свою агрессию, Европа усиливает нашу поддержку Украины, — подытожила фон дер Ляен.

