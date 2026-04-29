Украина требует от Израиля арестовать судно с ворованным зерном
Офис Генерального прокурора Украины инициировал арест морского судна PANORMITIS и груза, который является частью схемы легализации украденного Россией украинского зерна. Израиль уже получил соответствующий пакет документов.

  • Согласно данным следствия, PANORMITIS перевозит зерно, вывезенное с временно оккупированных территорий Украины.
  • В ОГП заявили, что время безнаказанного мародерства под иностранными флагами истекло.

Украина добивается от Израиля конкретных решений

С заявлением на этот счет выступил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По словам последнего, Израиль должен арестовать судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа.

По данным следствия, PANORMITIS перевозит зерно, частично вывезенное из временно оккупированных территорий Украины. Продукцию скачали после перевалки с другого судна. Теперь оно направляется в порт Хайфа. Следователи задокументировали факты незаконного захода судна в закрытые порты Украины. Это грубое нарушение украинского законодательства и норм международного морского права.

На этом фоне Кравченко напомнил, что за последние 4 года Россия украла с временно оккупированных территорий Украины более 1,7 млн. тонн агропродукции.

Что важно понимать, это фактически лишило бюджет нашей страны более 20 млрд. грн.

Генпрокурор подчеркнул, что время безнаказанного мародерства под иностранными флагами истекло.

Мы продолжаем системно идентифицировать каждое судно-нарушитель и работать над привлечением к ответственности всех причастных к военным преступлениям против Украины. Работаем дальше, — подытожил Кравченко.

