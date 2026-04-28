Украина передала Израилю ноту протеста из-за скандала с ворованным зерном

28 апреля чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский получил ноту протеста из-за длительного поступления в эту страну сельскохозяйственной продукции, которую Россия ворует с временно оккупированных территорий Украины.

Израиль должен остановить незаконное сотрудничество с Россией

О решении Украины объявил спикер МИД Георгий Тихий.

По словам последнего, происхождение этого зерна точно установлено, а схемы его сокрытия, в частности перегрузка "борт-борт" в Черном море, хорошо известны, прежде всего самому Тель-Авиву.

Тем не менее, соответствующие грузы продолжают попадать в израильские порты и вводиться в коммерческое обращение. Отдельно подчеркнуто, что игнорирование израильской стороной официальных обращений Украины и запросов о международной правовой помощи, включая просьбу задержать суда и грузы, фактически создает условия для легализации похищенного украинского зерна. Георгий Тихий Спикер МИД Украины

Как отметил спикер ведомства, речь идет не об единичных случаях, а о системной практике.

Фактически Израиль преднамеренно и сознательно вовлечен в экономические преступления России.

Такая политика Тель-Авива выглядит особенно цинично именно сейчас, когда Украина помогает Израилю защищаться от атак Ирана во время войны на Ближнем Востоке.