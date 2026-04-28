Украина передала Израилю ноту протеста из-за скандала с ворованным зерном

28 апреля чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский получил ноту протеста из-за длительного поступления в эту страну сельскохозяйственной продукции, которую Россия ворует с временно оккупированных территорий Украины.
Главные тезисы
- Украина фиксирует незаконную российскую деятельность в разных регионах мира.
- Киев требует от Тель-Авива немедленно остановить импорт краденного зерна.
Израиль должен остановить незаконное сотрудничество с Россией
О решении Украины объявил спикер МИД Георгий Тихий.
По словам последнего, происхождение этого зерна точно установлено, а схемы его сокрытия, в частности перегрузка "борт-борт" в Черном море, хорошо известны, прежде всего самому Тель-Авиву.
Как отметил спикер ведомства, речь идет не об единичных случаях, а о системной практике.
Фактически Израиль преднамеренно и сознательно вовлечен в экономические преступления России.
Такая политика Тель-Авива выглядит особенно цинично именно сейчас, когда Украина помогает Израилю защищаться от атак Ирана во время войны на Ближнем Востоке.
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-