Україна передала Ізраїлю ноту протесту через скандал із краденим зерном
Категорія
Політика
Дата публікації

МЗС України
Ізраїль повинен зупинити незаконну співпрацю з Росією
Read in English

28 квітня  надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський отримав ноту протесту через тривале надходження до цієї країни сільськогосподарської продукції, яку Росія краде із тимчасово окупованих територій України. 

Головні тези:

  • Україна фіксує незаконну російську діяльність у різних регіонах світу.
  • Київ вимагає від Тель-Авіву негайно зупинити імпорт викраденого зерна.

Про рішення України оголосив речник МЗС Георгій Тихий.

За словами останнього, походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження "борт-борт" у Чорному морі, добре відомі, насамперед самому Тель-Авіву.

Попри це, відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг. Окремо підкреслено, що ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу, включно із проханням затримати судна та вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна.

Георгій Тихий

Речник МЗС України

Як зазначив спікер відомства, йдеть не про поодинокі випадки, а про системну практику.

Фактично Ізраїль умисно та свідомо залучений до економічних злочинів Росії.

Така політика Тель-Авіву виглядає особливо цинічно саме зараз, коли Україна допомагає Ізраїлю захищатися від атак Ірану під час війни на Близькому Сході.

У зв’язку з цим Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах, — наголосив Тихий.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський присоромив Ізраїль та анонсував санкції проти союзників Росії
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна будує суцільну лінію оборони від Київського водосховища до Сум
Україна активно готується до різних сценаріїв розвитку війни
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО рознесли російську базу “Іскандерів” у Криму
ССО
Нова успішна операція ССО - як вона відбувалася

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?