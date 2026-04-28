Україна передала Ізраїлю ноту протесту через скандал із краденим зерном

28 квітня надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський отримав ноту протесту через тривале надходження до цієї країни сільськогосподарської продукції, яку Росія краде із тимчасово окупованих територій України.
Головні тези:
- Україна фіксує незаконну російську діяльність у різних регіонах світу.
- Київ вимагає від Тель-Авіву негайно зупинити імпорт викраденого зерна.
Ізраїль повинен зупинити незаконну співпрацю з Росією
Про рішення України оголосив речник МЗС Георгій Тихий.
За словами останнього, походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження "борт-борт" у Чорному морі, добре відомі, насамперед самому Тель-Авіву.
Як зазначив спікер відомства, йдеть не про поодинокі випадки, а про системну практику.
Фактично Ізраїль умисно та свідомо залучений до економічних злочинів Росії.
Така політика Тель-Авіву виглядає особливо цинічно саме зараз, коли Україна допомагає Ізраїлю захищатися від атак Ірану під час війни на Близькому Сході.
