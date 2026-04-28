Україна передала Ізраїлю ноту протесту через скандал із краденим зерном

28 квітня надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський отримав ноту протесту через тривале надходження до цієї країни сільськогосподарської продукції, яку Росія краде із тимчасово окупованих територій України.

Ізраїль повинен зупинити незаконну співпрацю з Росією

Про рішення України оголосив речник МЗС Георгій Тихий.

За словами останнього, походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження "борт-борт" у Чорному морі, добре відомі, насамперед самому Тель-Авіву.

Попри це, відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг. Окремо підкреслено, що ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу, включно із проханням затримати судна та вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна. Георгій Тихий Речник МЗС України

Як зазначив спікер відомства, йдеть не про поодинокі випадки, а про системну практику.

Фактично Ізраїль умисно та свідомо залучений до економічних злочинів Росії.

Така політика Тель-Авіву виглядає особливо цинічно саме зараз, коли Україна допомагає Ізраїлю захищатися від атак Ірану під час війни на Близькому Сході.