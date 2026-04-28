ССО рознесли російську базу “Іскандерів” у Криму
Нова успішна операція ССО - як вона відбувалася
28 квітня офіційно стало відомо, що минулої ночі Сили спеціальних операцій України змогли успішно уразити місце зберігання ворожих оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер”.  Процес атаки вдалося зафіксувати на відео.

Головні тези:

  • Ворожа техніка знаходилася на території колишньої ракетної бази.
  • ССО отримали важливі дані про її розташування від місцевих партизанів.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, для удару вони традиційно використали безпілотники підрозділів Middle-strike.

Ворог намагався сховати свою дорогоцінну техніку на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки, однак не вдалося.

Що важливо розуміти, вказана база знаходиться за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя.

Воїни ССО звертають увагу на те, що з цієї локації російські ракети могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини.

Окрім того, наголошується, що партизани Руху опору багато разів фіксували пуски ворожих ракет з цієї локації.

Ураження та знищення стратегічних комплексів противника знижують його боєздатність. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України. Сили спеціальних операцій: завжди за межею! — йдеться в офіційній заяві ССО.

Більше по темі

Україна здійснила низку успішних діпстрайків по РФ — усі деталі та відео
Генштаб оголосив список уражених цілей РФ
Україна будує суцільну лінію оборони від Київського водосховища до Сум
Україна активно готується до різних сценаріїв розвитку війни
Росія атакує Київ ударними дронами — відео
Атака РФ на Київ 28 квітня - подробиці та відео

