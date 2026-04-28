ССО рознесли російську базу “Іскандерів” у Криму

28 квітня офіційно стало відомо, що минулої ночі Сили спеціальних операцій України змогли успішно уразити місце зберігання ворожих оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер”. Процес атаки вдалося зафіксувати на відео.

Нова успішна операція ССО — як вона відбувалася

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, для удару вони традиційно використали безпілотники підрозділів Middle-strike.

Ворог намагався сховати свою дорогоцінну техніку на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки, однак не вдалося.

Що важливо розуміти, вказана база знаходиться за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя.

Воїни ССО звертають увагу на те, що з цієї локації російські ракети могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини.

Окрім того, наголошується, що партизани Руху опору багато разів фіксували пуски ворожих ракет з цієї локації.