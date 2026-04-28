ССО разнесли российскую базу "Искандеров" в Крыму

28 апреля официально стало известно, что минувшей ночью Силы специальных операций Украины смогли успешно поразить место хранения вражеских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Процесс атаки удалось запечатлеть на видео.

Новая успешная операция ССО — как она происходила

Как сообщают воздушные силы ВСУ, для удара они традиционно использовали беспилотники подразделений Middle-strike.

Враг пытался спрятать свою драгоценную технику на территории бывшей ракетной базы у поселка Овражки, однако не удалось.

Что важно понимать, указанная база находится в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя.

Воины ССО обращают внимание на то, что их этой локации российские ракеты могли добраться до линии фронта или тыловых городов Украины за считанные минуты.

Кроме того, указано, что партизаны Движения сопротивления многократно фиксировали пуски вражеских ракет из этой локации.