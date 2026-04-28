ССО разнесли российскую базу "Искандеров" в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

ССО разнесли российскую базу "Искандеров" в Крыму

ССО
Новая успешная операция ССО – как она происходила
Read in English
Читати українською

28 апреля официально стало известно, что минувшей ночью Силы специальных операций Украины смогли успешно поразить место хранения вражеских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Процесс атаки удалось запечатлеть на видео.

Главные тезисы

  • Вражеская техника находилась на территории бывшей ракетной базы.
  • ССО получили важные данные о ее расположении от местных партизан.

Новая успешная операция ССО — как она происходила

Как сообщают воздушные силы ВСУ, для удара они традиционно использовали беспилотники подразделений Middle-strike.

Враг пытался спрятать свою драгоценную технику на территории бывшей ракетной базы у поселка Овражки, однако не удалось.

Что важно понимать, указанная база находится в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя.

Воины ССО обращают внимание на то, что их этой локации российские ракеты могли добраться до линии фронта или тыловых городов Украины за считанные минуты.

Кроме того, указано, что партизаны Движения сопротивления многократно фиксировали пуски вражеских ракет из этой локации.

Поражение и уничтожение стратегических комплексов противника снижают его боеспособность. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического ослабления врага вести войну против Украины. Силы специальных операций: всегда за гранью! — сказано в официальном заявлении ССО.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?