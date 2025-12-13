Россия дроном атаковала турецкий корабль в "зерновом коридоре" Черного моря — видео
Россия дроном атаковала турецкий корабль в "зерновом коридоре" Черного моря — видео

13 декабря страна-агрессорка в очередной раз совершила атаку на гражданское судно. РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, направлявшемуся в Египет с подсолнечным маслом на борту. Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

  • Россия дроном атаковала турецкий корабль в зерновом коридоре Черного моря, вызывая напряженность в регионе.
  • Атака на гражданское судно нарушает международные нормы морского права и свободы судоходства.
  • Украинские ВМС и морская служба готовы оказать помощь пострадавшему кораблю, действуя в соответствии с законами и договорами.

РФ нанесла удар по гражданскому судну Турции в Черном море

Проход в море проходил зерновым коридором. На судне находились 11 граждан Турецкой Республики.

Удар был осуществлен в открытом море в исключительной морской экономической зоне Украины, за пределами действия украинских ПВО. РФ грубо и цинично нарушает нормы интернационального морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо.

В настоящее время Военно-Морские Силы Украины Вооруженных Сил Украины находятся на связи с капитаном, в готовности к оказанию в случае необходимости помощи находится морская поисково-спасательная служба.

К счастью, экипаж не пострадал. Судно следует в порт назначения — Египет.

РФ своими агрессивными действиями сознательно совершает вызов международному праву и безопасности судоходства. Но Украину не сломать — мы выстоим и отстоим свою свободу и право на мирное море!

