Росія дроном атакувала турецький корабель у "зерновому коридорі" Чорного моря — відео

13 грудня країна-агресорка вкотре здійснила атаку на цивільне судно. РФ завдала цілеспрямованого удару за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

РФ завдала удару по цивільному судну Туреччини у Чорному морі

Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні перебувало 11 громадян Турецької Республіки.

Удар здійснено у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, поза межами діі українських ППО. РФ грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо. Поширити

Наразі Військово-Морські Сили України Збройних Сил України перебувають на звʼязку з капітаном, в готовності до надання у разі необхідності допомоги перебуває морська пошуково-рятувальна служба.

На щастя, екіпаж не постраждав. Судно прямує у порт призначення - Єгипет.