Росія дроном атакувала турецький корабель у "зерновому коридорі" Чорного моря — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія дроном атакувала турецький корабель у "зерновому коридорі" Чорного моря — відео

ВМС ЗСУ
шахед

13 грудня країна-агресорка вкотре здійснила атаку на цивільне судно. РФ завдала цілеспрямованого удару за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Головні тези:

  • Росія атакувала турецький корабель у Чорному морі за допомогою дрону, порушуючи норми міжнародного морського права.
  • Атака сталася у зерновому коридорі, коли судно VIVA направлялося до Єгипту з соняшниковою олією на борту.
  • Українські ВМС та морська пошуково-рятувальна служба готові надати допомогу турецькому кораблю, який не постраждав від нападу.

РФ завдала удару по цивільному судну Туреччини у Чорному морі

Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні перебувало 11 громадян Турецької Республіки.

Удар здійснено у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, поза межами діі українських ППО. РФ грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо.

Наразі Військово-Морські Сили України Збройних Сил України перебувають на звʼязку з капітаном, в готовності до надання у разі необхідності допомоги перебуває морська пошуково-рятувальна служба.

На щастя, екіпаж не постраждав. Судно прямує у порт призначення - Єгипет.

РФ своїми агресивними діями свідомо робить виклик міжнародному праву та безпеці судноплавства. Але Україну не зламати — ми вистоїмо і відстоїмо свою свободу та право на мирне море!

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Біля Одеси підірвалося цивільне судно
Що відомо про вибух цивільного судна біля Одеси
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ змогла арештувати судно "тіньового" флоту РФ
СБУ
В Одесі арештували судно "тіньового" флоту РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Туреччина обурилася через атаку РФ на її судно в Україні
пожежа в Чорноморську

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?