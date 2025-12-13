Росія дроном атакувала турецький корабель у "зерновому коридорі" Чорного моря — відео

13 грудня країна-агресорка вкотре здійснила атаку на цивільне судно. РФ завдала цілеспрямованого удару за допомогою БПЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.
Головні тези:
- Росія атакувала турецький корабель у Чорному морі за допомогою дрону, порушуючи норми міжнародного морського права.
- Атака сталася у зерновому коридорі, коли судно VIVA направлялося до Єгипту з соняшниковою олією на борту.
- Українські ВМС та морська пошуково-рятувальна служба готові надати допомогу турецькому кораблю, який не постраждав від нападу.
РФ завдала удару по цивільному судну Туреччини у Чорному морі
Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні перебувало 11 громадян Турецької Республіки.
Наразі Військово-Морські Сили України Збройних Сил України перебувають на звʼязку з капітаном, в готовності до надання у разі необхідності допомоги перебуває морська пошуково-рятувальна служба.
На щастя, екіпаж не постраждав. Судно прямує у порт призначення - Єгипет.
РФ своїми агресивними діями свідомо робить виклик міжнародному праву та безпеці судноплавства. Але Україну не зламати — ми вистоїмо і відстоїмо свою свободу та право на мирне море!
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-