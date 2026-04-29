Україна вимагає від Ізраїлю арештувати судно з краденим зерном

Офіс Генерального прокурора України ініціював арешт морського судна PANORMITIS та вантажу є частиною схеми з легалізації вкраденого Росією українського зерна. Ізраїль уже отримав від України відповідний пакет документів.

Україна добивається від Ізраїля конкретних рішень

З заявою з цього приводу виступив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За словами останнього, Ізраїль повинен арештувати судно та вантаж, провести обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу.

За даними слідства, PANORMITIS перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна. Наразі воно прямує до порту Хайфа. Слідчі задокументували факти незаконного заходу судна в закриті порти України. Це грубе порушення українського законодавства та норм міжнародного морського права. Руслан Кравченко Генеральний прокурор України

На цьому тлі Кравченко нагадав, що за останні 4 роки Росія вкрала з тимчасово окупованих територій України понад 1,7 млн тонн агропродукції.

Що важливо розуміти, це фактично позбавило бюджет нашої країни понад 20 млрд грн.

Генпрокурор наголосив, що час безкарного мародерства під іноземними прапорами закінчився.