ЄС хоче безстроково заблокувати 210 млрд євро заморожених росактивів

Згідно з даними Financial Times, офіційний Брюссель має намір екстрено ухвалити закон про безстрокове блокування російських активів на 210 млрд євро. Цей крок дасть можливість уникнути вето з боку угорського прем'єра Віктора Орбана.
Головні тези:
- Рішення про безстрокове блокування активів росіян вимагає використання надзвичайних повноважень ЄС.
- Головна мета блоку — не допустити втрати впливу в переговорах щодо завершення російської війни.
ЄС хоче обхитрити Орбана
За словами анонімних джерел, нове рішення планують реалізувати в екстреному порядку.
Насамперед йдеться про ухвалення законодавства, яке передбачає використання надзвичайних повноважень для подолання національного вето на продовження санкцій.
Саме це дасть можливість захистити вплив Євросоюзу в мирних переговорах стосовно завершення російсько-української війни.
Офіційний Брюссель боїться, що США виключать членів ЄС з цього процесу.
Наразі Європейський союз налаштований оперативно відокремити спірне питання про заморожування активів від дискусії про надання Україні 140 млрд євро кредиту.
Угорський лідер Віктор Орбан, який є проросійським політиком, раніше погрожував блокувати будь-яку нову допомоги України, а також накласти вето на продовження санкцій про РФ.
Офіційний Брюссель боїться, що соратник Путіна реалізує свою погрозу, якщо команда Дональда Трампа вирішить в односторонньому порядку скасувати американські санкції проти Росії.
