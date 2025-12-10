ЄС хоче безстроково заблокувати 210 млрд євро заморожених росактивів

Згідно з даними Financial Times, офіційний Брюссель має намір екстрено ухвалити закон про безстрокове блокування російських активів на 210 млрд євро. Цей крок дасть можливість уникнути вето з боку угорського прем'єра Віктора Орбана.

ЄС хоче обхитрити Орбана

За словами анонімних джерел, нове рішення планують реалізувати в екстреному порядку.

Насамперед йдеться про ухвалення законодавства, яке передбачає використання надзвичайних повноважень для подолання національного вето на продовження санкцій.

Саме це дасть можливість захистити вплив Євросоюзу в мирних переговорах стосовно завершення російсько-української війни.

Офіційний Брюссель боїться, що США виключать членів ЄС з цього процесу.

Наразі Європейський союз налаштований оперативно відокремити спірне питання про заморожування активів від дискусії про надання Україні 140 млрд євро кредиту.

Для того щоб схема кредитування запрацювала, активи повинні бути заморожені на невизначений термін, а не на шестимісячні періоди, які можуть бути продовжені тільки за одностайної згоди всіх 27 країн ЄС. Поширити

Угорський лідер Віктор Орбан, який є проросійським політиком, раніше погрожував блокувати будь-яку нову допомоги України, а також накласти вето на продовження санкцій про РФ.